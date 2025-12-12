Cảnh sát cơ động Bắc Ninh diễn tập bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng

Công an Bắc Ninh bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ án giết người
Khi ông Mong đến nhà Hậu để đòi nợ, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến xô xát. Nhóm đối tượng đã có hành vi trói, đánh, đấm, đá khiến ông Mong tử vong.
Ngày 12/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra tối 10/12 tại xã Ngọc Thiện (tỉnh Bắc Ninh) khiến một người đàn ông tử vong.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đoàn Văn Hùng (SN 1978), Tạ Văn Teng (SN 1982), Tạ Thành Châm (SN 1956), Tạ Thị Nga (SN 1969) và Tạ Văn Hậu (SN 1975), đều trú tại thôn Ngò, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh.
Bắc Ninh tặng thẻ bảo BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
40 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Bắc Ninh.
Sáng 11/12, tại trụ sở chính thuộc phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ 2026”.
Tại chương trình, 40 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng được trao cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại các phường: Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân Tiến, Tân An và Yên Dũng.
Công an Bắc Ninh phát hiện cơ sở sản xuất cao thảo dược vi phạm an toàn thực phẩm
Ông N.N.H tự tìm hiểu công thức và cách sản xuất cao thảo dược trên mạng internet và bán ra thị trường qua mạng xã hội Tiktok, Facebook.
Ngày 12/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tỉnh kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất cao thảo dược tại xã Đồng Kỳ, có nhiều vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Hiện trường rùng rợn trong vườn nhà kẻ giết hai tài xế xe ôm
Trong vườn nhà kẻ sát nhân nghiện ma túy, cơ quan điều tra phát hiện mô đất lạ. Từ đây hé lộ hiện trường rùng rợn của vụ án giết hai tài xế xe ôm.
Cảnh sát tuần tra đêm gặp nam thanh niên vác ba lô pháo nổ
Trong quá trình tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường Liêm Tuyền phát hiện nam thanh niên đi bộ, vác theo ba lô pháo nổ.
Bắt giữ tên ‘đạo chích’ khi đang dắt xe máy vào quán Internet
Công an Hà Nội vừa bắt giữ Phạm Đình Vượng khi đang tìm cách tẩu tán chiếc xe máy nghi trộm cắp.
Thủ tướng chấn chỉnh tiêu cực trong xét duyệt, mua bán nhà ở xã hội
Chỉ thị của Thủ tướng cho biết, nếu không kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm, sẽ làm giảm niềm tin của người dân, ảnh hưởng đến tính công bằng xã hội…
9 người cùng tổ dân phố ở Hưng Yên bị khởi tố tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc
Công an phường Thượng Hồng (Hưng Yên) vừa khởi tố 9 đối tượng tại thôn Mão Chinh về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Nhà hàng Tâm Anh ở Bắc Ninh cháy ngùn ngụt trong đêm
Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại nhà hàng Tâm Anh khiến tầng 3 của nhà hàng bị thiệu rụi nhiều đồ đạc, tài sản.
Tạm giữ hình sự đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội
Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi bị dừng xe để kiểm tra, đối tượng đã đẩy một cán bộ trong tổ công tác về phía đầu xe tải đang lao tới.
Xử lý tài xế xe khách đi vào đường cấm trên cầu Chương Dương
Xe khách BKS 29B-513xx lưu thông vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương theo hướng từ Bồ Đề vào trung tâm Thành phố gây mất an toàn giao thông.
