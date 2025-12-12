Cảnh sát cơ động Bắc Ninh diễn tập bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng

Khi ông Mong đến nhà Hậu để đòi nợ, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến xô xát. Nhóm đối tượng đã có hành vi trói, đánh, đấm, đá khiến ông Mong tử vong.

Ngày 12/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra tối 10/12 tại xã Ngọc Thiện (tỉnh Bắc Ninh) khiến một người đàn ông tử vong.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đoàn Văn Hùng (SN 1978), Tạ Văn Teng (SN 1982), Tạ Thành Châm (SN 1956), Tạ Thị Nga (SN 1969) và Tạ Văn Hậu (SN 1975), đều trú tại thôn Ngò, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh.