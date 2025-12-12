Hà Nội

Xã hội

Cảnh sát cơ động Bắc Ninh diễn tập bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng

Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa tổ chức diễn tập phương án và ra quân bảo đảm ANTT, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khánh Hoài
2-2533.jpg
Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện nghiệp vụ hiện đại của Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã trình diễn các kỹ thuật - chiến thuật, võ thuật Công an nhân dân; biểu diễn khí công, công phá mục tiêu; kỹ, chiến thuật chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động; thực binh phương án xử lý tình huống gây rối an ninh trật tự (ANTT), giải tán tụ tập đông người, biểu tình.
3.jpg
Màn biểu diễn võ thuật với tình huống giả định mô phỏng kỹ năng trấn áp tội phạm của lực lượng CSCĐ Bắc Ninh.
4.jpg
Đại tá Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự còn nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ mục tiêu, đảm bảo tính cơ động nhanh và sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động nắm tình hình, nhất là các âm mưu phá hoại, gây rối; hoàn thiện và thuần thục các phương án tác chiến, không để bị động, bất ngờ. Cảnh sát cơ động phải là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh…
5.jpg
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động tập luyện khí công.
6.jpg
Lực lượng Cảnh sát cơ động diễn tập phương án chiến đấu.
7.jpg
Lực lượng CSCĐ Bắc Ninh tinh nhuệ biểu diễn kỹ chiến thuật vượt vật cản lao vòng lửa.
8.jpg
Các cán bộ CSCĐ sử dụng vũ khí, nghiệp vụ áp sát mục tiêu.
9.jpg
10.jpg
CSCĐ tinh nhuệ xử lý tình huống chống tập trung đông người, gây rối ANTT.
