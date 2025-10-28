Đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tài xế bị tước bằng 2 năm

Điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tài xế ở Quảng Ninh bị Cục CSGT lập biên bản xử phạt nặng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng.

Ngày 22/10, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc một xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Phòng 6, Cục CSGT) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy, vào hồi 0h42 cùng ngày, tại Km130 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (hướng Hải Phòng đi Móng Cái), anh Ngô Duy T. (sinh ngày 24/4/1989, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 14C-376.85 đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Ngay sau khi xác định được người và phương tiện vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ Giấy phép lái xe của tài xế.

Theo quy định tại điểm đ, khoản 11, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Cục CSGT khẳng định, hành vi đi ngược chiều trên cao tốc là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông thảm khốc. Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không đi ngược chiều trên cao tốc để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.