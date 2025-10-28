Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tài xế bị tước bằng 2 năm

Điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tài xế ở Quảng Ninh bị Cục CSGT lập biên bản xử phạt nặng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng.

Trường Hân t/h

Ngày 22/10, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc một xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Phòng 6, Cục CSGT) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy, vào hồi 0h42 cùng ngày, tại Km130 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (hướng Hải Phòng đi Móng Cái), anh Ngô Duy T. (sinh ngày 24/4/1989, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 14C-376.85 đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Ngay sau khi xác định được người và phương tiện vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ Giấy phép lái xe của tài xế.

Theo quy định tại điểm đ, khoản 11, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Cục CSGT khẳng định, hành vi đi ngược chiều trên cao tốc là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông thảm khốc. Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không đi ngược chiều trên cao tốc để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

#cao tốc Hải Phòng Móng Cái #tài xế vi phạm #đi ngược chiều #phạt tiền #tước bằng lái #an toàn giao thông

Bài liên quan

Video

Người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân bị ô tô tông tử vong

Một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân trong đêm tối bị ô tô tông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), vào khoảng 0h19 ngày 17/8, tại cầu Nhật Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe đạp và một ô tô, khiến một người tử vong tại chỗ.

Camera hành trình của xe va chạm ghi lại sự việc
Xem chi tiết

Video

Khoảnh khắc xe máy tông trực diện vào ô tô, một người tử vong tại chỗ

Mới đây, MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 1 ô tô đang di chuyển thì bất ngờ 1 xe máy đi ngược chiều lao đến với tốc độ rất nhanh tông trực diện. 

Theo thông tin từ hiện trường, 2 thanh niên điều khiển xe máy sinh năm 2010, hiện vẫn sống và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguồn tin này cho biết, chân của 1 thanh niên trên xe máy bị gãy lủng lẳng.

Khoảnh khắc xe máy đi ngược chiều sau đó tông trực diện vào đầu ô tô.
Xem chi tiết

Video

Tài xế đi ngược chiều còn dọa đánh người khi bị quay video

Đang lái xe đi ngược chiều, tài xế thấy nam thanh niên cầm điện thoại quay phim vi phạm của mình thì chửi bới, dừng xe giữa đường dọa đánh, gây ùn ứ giao thông.

Ngày 3/7, Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử lý tài xế N.V.N (SN 1980) về lỗi "không đi bên phải theo chiều đi của mình".

Sau khi nhận được phản ánh, Phòng CSGT Công an TPHCM đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Quốc lộ 13 phối hợp với Công an phường An Phú tiến hành xác minh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới