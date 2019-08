Galaxy Note10 đọ dáng với Note9 - có đáng để nâng cấp?

Thiết kế của những mẫu điện thoại Samsung Galaxy Note trong những năm gần đây không có sự thay đổi quá lớn. Nhưng với Galaxy Note10, Samsung đã mang đến kiểu dáng mới. Model này có màn hình đục lỗ chứa camera selfie. Điều này đã giúp phần viền của máy mỏng hơn đáng kể. Galaxy Note9 có màn hình 6,4 inch, trong khi Samsung Galaxy Note10 dùng màn hình 6,3 inch. Khi đặt 2 model này cạnh nhau, kích thước của Galaxy Note9 to hơn đáng kể. Nguyên nhân đến từ phần viền của model này khá dày. Bút S Pen mới trên Galaxy Note10 vẫn có thiết kế không thay đổi so với phiên bản trước. Nhưng đây có thể là yếu tố quan trọng nhất làm người dùng quyết định có nên nâng cấp lên Galaxy Note10 từ Galaxy Note9 hay không. Ngoài những tính năng ghi chú thông thường, bút S Pen mới có thể làm làm nhiều việc hơn như xuất chữ viết tay thành văn bản, text hoặc chuyển đổi sang nhiều định dạng khác nhau. Bên cạnh đó, chiếc bút này được tính hợp tính năng điều khiển bằng cử chỉ từ xa. Người dùng có thể hướng đầu bút vào màn hình và "vẩy" bút sang bên trái/phải để chuyển đổi các chế độ chụp, lên/xuống để chuyển sang camera selfie và xoay tròn để zoom. Cấu hình của Galaxy Note10 bao gồm chip Snapdragon 855 dành cho thị trường Mỹ và chip Exynos 9825 cho các thị trường khác. Máy có RAM 8 GB với bộ nhớ trong 256 GB. Đây là sự nâng cấp khá mạnh so với cấu hình của Galaxy Note9 đang dùng chip Snapdragon 845 và Exynos 9810, cùng RAM 6 GB. Camera trên Galaxy Note10 cũng được cải tiến so với Galaxy Note9. Máy được trang bị hệ thống 3 camera bao gồm 12 MP, 16 MP và 12 MP. Điểm khác biệt trên camera của máy chính là tính năng Live Focus Video cho cả camera trước và sau (quay video xóa phông), zoom mic khi quay video, giúp thu được âm thanh tốt hơn với những hướng được zoom. Camera trước của máy cũng được nâng cấp nhẹ so với Note9. Độ phân giải tăng lên 10 MP, tích hợp nhiều chế độ làm đẹp, sticker hay các bộ lọc màu. Samsung Galaxy Note9 được trang bị viên pin có dung lượng pin 4.000 mAh, còn Galaxy Note10 là 3.500 mAh. Sở hữu dung lượng pin thấp hơn Galaxy Note9, nhưng bù lại Note10 sạc nhanh hơn với công suất 25 W. Sau tất cả, Samsung đã loại bỏ cổng cắm tai nghe 3,5 mm trên chiếc Note mới nhất của mình. Đây là điều đáng buồn cho những người dùng yêu thích nghe nhạc qua cổng kết nối này. Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể tìm thấy jack cắm tai nghe 3,5 mm trên Galaxy Note9. Cuối cùng, về giá bán của Galaxy Note10 là 949 USD (khoảng 22 triệu đồng) còn Galaxy Note9 có giá 18,3 triệu đồng. Galaxy Note10 sẽ phù hợp với đối tượng người dùng thích khám phá và trải nghiệm tính năng thông minh trên S Pen mới. Bên cạnh đó, đây là model cuối cùng của dòng Note có jack cắm tai nghe 3,5 mm.

