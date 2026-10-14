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Sống xanh

Hà Nội xử lý 300 tấn rác quần áo cũ tại dự án đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ

Hà Nội đang thu gom và xử lý 300 tấn quần áo cũ tồn đọng tại khu vực dự án đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bình Nguyên

Trước đó, khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, Hà Nội xuất hiện nhiều quần áo cũ với đủ màu sắc, chủng loại, chất cao như những ngọn núi. Sau thời gian dài phơi mưa nắng, nhiều quần áo bị ẩm mốc, bốc mùi, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Người dân địa phương cho biết những đống quần áo cũ này đã xuất hiện từ khoảng tháng 4/2025. Ban đầu, lượng quần áo không nhiều, nhưng theo thời gian, số lượng ngày càng tăng, hình thành những đống lớn. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức dọn dẹp nhiều lần, nhưng cứ thu gom xong lại có người mang quần áo đến đổ, khiến tình trạng này tiếp diễn.

Theo ước tính của các đơn vị chức năng, khối lượng quần áo cũ tồn đọng lên tới khoảng 300 tấn do chất đống trong thời gian dài và ngấm nước. Từ ngày 13/10, các đơn vị chức năng đã tổ chức thu gom, vận chuyển đến nhà máy xử lý rác Nam Sơn.

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Hàng tấn quần áo cũ chất thành 'núi' ở Hà Nội. Ảnh congluan.vn

Đại diện Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco 7) cho biết, việc xử lý được thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm, dự kiến hoàn thành trong 2-3 ngày tới nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư-hạ tầng phường Từ Liêm cho biết, việc xử lý vi phạm trước đây chưa đạt hiệu quả triệt để do dự án còn chờ điều chỉnh quy hoạch. Đến nay, các thủ tục pháp lý của dự án đã hoàn tất, các nhà thầu bắt đầu triển khai thi công. Vì vậy, chính quyền phường sẽ phối hợp Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tổ chức xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng, đồng thời đề nghị lực lượng công an tham gia ngăn chặn hành vi đổ trộm, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường.

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Số quần áo cũ này sẽ được vận chuyển về bãi rác Nam Sơn để xử lý. Ảnh congluan.vn

Không chỉ tại khu đất dự án, một số vị trí lòng đường, vỉa hè và khu đất trống trên địa bàn phường Từ Liêm vẫn xảy ra tình trạng đổ trộm rác sinh hoạt, phế thải xây dựng. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với việc thu gom, xử lý lượng rác tồn đọng, chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường các biện pháp ngăn chặn hành vi đổ trộm chất thải, hạn chế tình trạng tái diễn và phát sinh các điểm tập kết rác trái phép mới, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị.

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#Hà Nội #quần áo cũ #xử lý rác #ô nhiễm #dự án đường

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