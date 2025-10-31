Hà Nội

Dòng chữ bí ẩn trên thanh kiếm quý tộc thời Phục Hưng

Kho tri thức

Dòng chữ bí ẩn trên thanh kiếm quý tộc thời Phục Hưng

Các chuyên gia tại Đức đã phát hiện một hình khắc ẩn trên thanh kiếm dành cho nhà quý tộc thời Phục Hưng. Vũ khí này được rèn vào năm 1558.

Nhờ công nghệ CT hiện đại, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra dòng chữ ẩn trên một thanh kiếm thời Phục Hưng bị ăn mòn nặng. Thanh kiếm này được tìm thấy trong khu vực một nhà thời ở Jena, Đức bị phá hủy trong Thế chiến 2 (1939 - 1945). Ảnh: INNOVENT.
Theo các chuyên gia, thanh kiếm được rèn vào khoảng năm 1558. Đây là một loại vũ khí tinh nhuệ được gọi là degen, chỉ dành riêng cho tầng lớp thượng lưu thời Phục Hưng. Ảnh: INNOVENT.
Trải qua nhiều thế kỷ, thanh kiếm phủ nhiều lớp gỉ sét. Các nhà nghiên cứu lo ngại các phương pháp kiểm tra thông thường sẽ làm hỏng hiện vật. Vậy nên, họ quyết định chụp cắt lớp vi tính (CT) để quét kiểm tra thanh kiếm xem có thứ gì nằm bên dưới lớp gỉ sét hay không. Ảnh: INNOVENT.
Nhờ vậy, nhóm nghiên cứu đã phát hiện tên của một thợ rèn kiếm nổi tiếng sống vào cuối thế kỷ 16 có tên là Clemes Stam. Ông sống ở thị trấn Solingen và rất nổi tiếng với nghề rèn kiếm. Ông đã chế tạo vũ khí cho nhiều quý tộc ở châu Âu, bao gồm cả nhà vua Tây Ban Nha. Ảnh: INNOVENT.
Với tay nghề cao, tên tuổi của thợ rèn kiếm Clemes Stam được nhiều người biết đến. Vì vậy, tên của ông được khắc trên thanh kiếm cho thấy chủ nhân của vũ khí này cũng là người có địa vị xã hội cao. Ảnh: INNOVENT.
Các chuyên gia suy đoán chủ nhân của thanh kiếm có thể là một mục sư hoặc một sinh viên đại học xuất thân từ một gia đình quý tộc. Nguyên do là bởi thanh kiếm được tìm thấy gần nhà thờ của Đại học Jena. Ảnh: Johann Dürr/Public domain.
Trong thời gian từ năm 1594 - 1814, các giáo sư, sinh viên và gia đình của họ được chôn cất gần khuôn viên nhà thờ. Ảnh: INNOVENT e.V.
Thông thường, những ngôi mộ này bao gồm cả các vật dụng cá nhân hoặc lễ vật. Thanh kiếm thời Phục Hưng mới được quét gần đây có thể là một trong những đồ tùy táng. Ảnh: historyextra.
Trong Thế chiến 2, nhà thờ đã bị phá hủy bởi một cuộc ném bom của quân Đồng minh. Do vậy, các ngôi mộ cùng những di vật bị chôn vùi dưới tàn tích của nhà thờ nên giới khảo cổ mất nhiều năm để khai quật khu vực này. Ảnh: Domenico Ghirlandaio, Public domain, via Wikimedia Commons.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
