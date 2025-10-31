Dòng chữ bí ẩn trên thanh kiếm quý tộc thời Phục Hưng

Các chuyên gia tại Đức đã phát hiện một hình khắc ẩn trên thanh kiếm dành cho nhà quý tộc thời Phục Hưng. Vũ khí này được rèn vào năm 1558.