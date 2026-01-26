Hà Nội

Bia đá cổ từ thế kỷ 14 hé lộ chân dung hiệp sĩ quyền uy

Kho tri thức

Một tấm bia mộ khắc hình hiệp sĩ Thời Trung Cổ đã được tìm thấy ở Ba Lan, và các chuyên gia tin rằng, nó có niên đại ít nhất từ ​​thế kỷ 14.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Trong một cuộc khai quật gần đây tại Śródmieście I, địa điểm khảo cổ quan trọng nhất ở Gdansk, Ba Lan, các chuyên gia của Tổ chức ArcheoScan bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Tổ chức ArcheoScan.
Đó là một tấm bia làm bằng đá vôi cổ có điêu khắc hình thù kỳ lạ. Ảnh: @Tổ chức ArcheoScan.
Tấm bia này được cho là có niên đại từ thế kỷ 14 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Tổ chức ArcheoScan.
Điều ấn tượng là tấm bia mộ này khắc họa hình bóng một hiệp sĩ mặc áo giáp, tay cầm kiếm và khiên. Ảnh: @Tổ chức ArcheoScan.
Xét đến giá trị và ý nghĩa của áo giáp, thanh kiếm và hình ảnh tư thế của hiệp sĩ – đứng thẳng với thanh kiếm giơ cao – điều này cho thấy ông ấy hẳn là một vị chỉ huy hoặc người cai trị lừng lẫy. Ảnh: @Tổ chức ArcheoScan.
Các nhà khảo cổ tin rằng khi nhấc tấm bia đá vôi lên, họ sẽ phát hiện ra hài cốt của một hiệp sĩ nằm bên dưới. Ảnh: @Tổ chức ArcheoScan.
Sau khi tấm bia mộ của hiệp sĩ được khai quật và bảo quản hoàn toàn, nó sẽ được gửi đến Bảo tàng Khảo cổ học ở Gdansk để nghiên cứu và bảo tồn thêm. Ảnh: @Tổ chức ArcheoScan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Tấm bia #mộ #hiệp sĩ #Thời Trung Cổ #chôn cất

