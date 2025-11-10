Hà Nội

Video

Đi bộ qua đường không quan sát, người phụ nữ khiến cả cõi mạng hết hồn

Mới đây, MXH đang lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một người phụ nữ khiến ai xem cũng phải hoảng hốt vì tình huống nguy hiểm.

Trường Hân t/h

Theo đó, một người phụ nữ mặc áo mưa và có ý định qua đường. Thời điểm này, mặt đường khá trơn do mưa lớn. Sau một hồi quan sát, người phụ nữ quyết định bước sang đường. Đáng chú ý, khi người phụ nữ bước sang được nửa đường thì chiếc container liền lao tới, suýt tông trúng người phụ nữ.

Video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người thót tim. Nguồn: Cục CSGT

May mắn, xe container đã phanh kịp thời nên người phụ nữ đã giữ lại được tính mạng.

Đoạn clip này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy khi xem đoạn clip này đều thót tim, thậm chí là hét lên trước tình huống quá đỗi nguy hiểm mà người phụ nữ phải đối mặt.

Dù người lái xe chú ý quan sát, đảm bảo giữ tốc độ và khoảng cách an toàn để có thể dừng lại để đảm bảo an toàn tránh va chạm khi có tình huống xảy ra trên đường, nhưng với việc người qua đường tùy tiện, không quan sát và không đảm bảo an toàn cho chính mình và phương tiện trên đường, thì chỉ một chút mất tập trung hoặc gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi thì đều dẫn đến hậu quả khôn lường.

