Hà Nội

Đèo Violak “tọa độ” săn mây hoang sơ, đẹp không kém Tà Xùa

Đèo Violak (Quảng Ngãi) hoang sơ, mê hoặc với mây trắng bồng bềnh, bình minh huyền ảo – điểm săn mây lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá.

Vân Giang
Quảng Ngãi không chỉ nổi tiếng với biển xanh, cát trắng hay những di tích lịch sử mà còn sở hữu những cung đường đèo thơ mộng và hoang sơ, trong đó đèo Violak đang dần thu hút sự chú ý của giới yêu du lịch và săn mây. Ảnh thuuquyenn
Mặc dù không nổi tiếng như Sa Pa hay Tà Xùa ở miền Bắc, đèo Violak vẫn mang đến cho du khách những trải nghiệm săn mây đầy mê hoặc và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ không kém cạnh. Ảnh Minh Lê
Từ dưới chân đèo, du khách sẽ được dẫn lối bởi con đường quanh co uốn lượn mềm mại theo sườn núi. Ảnh Minh Lê
Hai bên đường, những mảng cây cỏ xanh mướt điểm xuyết bằng những bông hoa dại nhiều màu sắc như vàng, đỏ, tím, tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động và hài hòa. Ảnh Minh Lê
Một bên là sườn núi dựng đứng, một bên là thung lũng rộng lớn ngập tràn màu xanh của rừng và các con suối nhỏ uốn lượn, tựa như những dải lụa bạc mềm mại hòa quyện vào cảnh sắc. Ảnh thuuquyenn
Khoảng thời gian đẹp nhất để chinh phục đèo Violak chính là lúc bình minh, từ 6 đến 8 giờ sáng. Ảnh thuuquyenn
Đây là thời điểm mà ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng len lỏi qua những khe núi, chiếu sáng lên những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ giữa không trung. Ảnh thuuquyenn
Đứng trên đỉnh đèo, giữa không gian rộng lớn, trong lành, chỉ có tiếng gió rì rào và tiếng chim hót, du khách như được hòa mình vào bức tranh thiên nhiên mơ màng, tạo nên cảm giác vừa thư thái vừa huyền ảo, khó quên. Ảnh thuuquyenn
Sương mù, mây trắng từ thung lũng vươn lên ôm lấy đỉnh núi, hòa quyện với ánh bình minh tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng không kém phần hùng vĩ. Ảnh Minh Lê
Đây là trải nghiệm săn mây chân thực, gần gũi với thiên nhiên, khác biệt hoàn toàn so với những điểm du lịch đông đúc, thương mại hóa. Ảnh Minh Lê
#đèo Violak Quảng Ngãi #săn mây đèo Violak #du lịch Quảng Ngãi #điểm du lịch hoang sơ #ngắm bình minh đèo Violak #cảnh sắc thiên nhiên Quảng Ngãi

