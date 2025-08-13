Đèo Violak “tọa độ” săn mây hoang sơ, đẹp không kém Tà Xùa

Đèo Violak (Quảng Ngãi) hoang sơ, mê hoặc với mây trắng bồng bềnh, bình minh huyền ảo – điểm săn mây lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá.
Quân Nga lần đầu tiên sau nhiều tháng, đã đột phá với độ sâu 12 km trong vòng 48 giờ qua, cắt đứt đường Dobropolye-Kramatorsk ở phía bắc làng Zolotoy Kolodez.
Ở tuổi 31, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đi xe hơi sang trọng, sử dụng nhiều đồ hiệu. Anh có cuộc sống sang chảnh nhờ ca hát, kinh doanh.
Đăng tải bộ ảnh mới, hot girl Hồng Vy khiến netizen không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp ngọt ngào tựa "nàng thơ" giữa khung cảnh vườn hoa lãng mạn.
Biết gia đình bạn trai khá giả và được hứa sẽ giúp đỡ về tiền bạc, nhưng không nhận được gì, nữ sinh 18 tuổi đã ra tay tàn độc.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một vị pharaoh bí ẩn từ thời Ai Cập cổ đại có nhiều cuộc chiến tranh. Hãy cùng xem bên trong lăng mộ của ông có gì.
Nghiên cứu từ mẫu đất Mặt Trăng giúp giới khoa học lần đầu hiểu rõ hơn về cấu trúc lớp phủ, hé lộ lịch sử hình thành đầy bí ẩn của “chị Hằng”.
Geely Trung Quốc đã chính thức ra mắt Galaxy A7 PHEV, mẫu sedan hybrid sạc điện sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,67L/100km, khởi điểm chỉ 327 triệu đồng.
Diện chiếc váy dạ hội màu vàng ánh kim tôn dáng của NTK Tommy Nguyễn, Hoa khôi Đoàn Hồng Trang thu hút ánh nhìn khi xuất hiện tại sự kiện.
Đăng ảnh nóng bỏng kèm câu hỏi "Em hay 2 tỷ", Lily Phan khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Màn đối đáp giữa fan và nữ streamer thu hút hàng vạn tương tác.
Nửa cuối năm 2025 hứa hẹn nhiều đột phá, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài đặc biệt ưu ái, đón nhận vô số cơ hội vàng để bứt phá tài chính và sự nghiệp.
Việc tìm thấy bức tranh khảm cá heo La Mã cổ đại được bảo quản trong tình trạng tốt, hé lộ góc nhìn mới về văn hóa La Mã vùng núi cao.
Nấm ngọc cẩu mọc trong rừng sâu, giá bán đắt đỏ tới 2 triệu đồng/kg bởi chỉ xuất hiện trong vài tháng ngắn ngủi, số lượng có hạn.
Lực lượng Nga đã xâm nhập vào tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Rodinske trên một mặt trận rộng lớn, cắt đứt nguồn cung chính cho đồn trú Ukraine ở Pokrovsk.
Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về việc cư dân đã quay trở lại Pompeii sinh sống sau khi núi lửa Vesuvius phun trào, tàn phá thành phố La Mã này.
Hai tháng sau khi bị bắn trong một cuộc vận động tranh cử ở Bogota, ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe Turbay đã qua đời.
Chuyên gia cảnh báo người dùng iPhone và Android về nguy cơ bị theo dõi từ các ứng dụng VPN miễn phí không rõ nguồn gốc.
Dư luận xôn xao trước việc một người dân ở Nghệ An vướng vòng lao lý vì mua bán gà lôi trắng. Đây là động vật trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Porsche mới đây đã tiết lộ phiên bản cập nhật của xe đua 911 GT3 R, được cải tiến về mặt khí động học, hệ thống treo và hiệu suất.
Sau 2 năm ra mắt, Threads thu hút hơn 115 triệu người dùng mỗi ngày, trở thành “át chủ bài” mới trong đế chế Meta bên cạnh Facebook và Instagram.
Bé Nala - con gái của diễn viên Quỳnh Lương và Tiến Phát vừa chào đời, chưa lộ diện hoàn toàn.