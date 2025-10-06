Đến tuổi mãn kinh, vì sao phụ nữ dễ bị loãng xương?

Phụ nữ sau mãn kinh dễ loãng xương, làm xương giòn và tăng nguy cơ gãy. Ăn đủ canxi, vitamin D, tập luyện và kiểm tra định kỳ giúp giữ xương chắc khỏe.



Phụ nữ sau mãn kinh thường đối mặt với nhiều thay đổi về sức khỏe, trong đó loãng xương là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất. Việc sụt giảm hormone estrogen khiến mật độ xương giảm nhanh, làm tăng nguy cơ gãy xương dù chỉ với một va chạm nhẹ.

Vì sao phụ nữ sau mãn kinh dễ bị loãng xương?

Loãng xương là tình trạng giảm mật độ và chất lượng xương, khiến xương trở nên giòn, dễ gãy. Sau mãn kinh, lượng hormone estrogen trong cơ thể phụ nữ sụt giảm mạnh – đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì cân bằng giữa quá trình tạo xương và hủy xương. Khi estrogen giảm, tốc độ hủy xương vượt quá tốc độ tái tạo, dẫn đến mất xương nhanh chóng.

Ngoài ra, tuổi tác, giảm hấp thu canxi, thiếu vitamin D, ít vận động, hoặc lối sống không lành mạnh (hút thuốc, uống rượu, cà phê quá nhiều) cũng làm nguy cơ loãng xương tăng cao.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Dấu hiệu cảnh báo loãng xương

Loãng xương thường diễn tiến âm thầm, không biểu hiện rõ ràng cho đến khi xảy ra gãy xương. Tuy nhiên, một số dấu hiệu cảnh báo sớm có thể bao gồm:

Đau lưng âm ỉ, nhất là vùng thắt lưng hoặc cột sống.

Chiều cao giảm dần, dáng người còng hoặc gù.

Gãy xương sau va chạm nhẹ hoặc té ngã không đáng kể.

Cảm giác yếu cơ, mỏi khớp khi di chuyển.

Nếu nhận thấy những biểu hiện này, phụ nữ nên đi kiểm tra mật độ xương để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Biến chứng nguy hiểm của loãng xương

Gãy xương là biến chứng nghiêm trọng nhất, đặc biệt là gãy cổ xương đùi, gãy cổ tay và gãy cột sống. Ở người lớn tuổi, gãy xương đùi có thể gây mất khả năng vận động, phải nằm lâu dẫn đến viêm phổi, huyết khối, thậm chí tử vong.

Không chỉ ảnh hưởng thể chất, loãng xương còn gây tổn thương tâm lý, khiến phụ nữ mất tự tin, sợ ngã, giảm chất lượng sống đáng kể.

Làm gì để phòng ngừa loãng xương sau mãn kinh?

Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý

Bổ sung đủ canxi (khoảng 1.200 mg/ngày) từ sữa, phô mai, cá nhỏ ăn cả xương, rau lá xanh.

Tăng cường vitamin D giúp hấp thu canxi tốt hơn, có thể qua ánh nắng sáng hoặc thực phẩm như trứng, cá hồi, nấm.

Ăn đa dạng, cân đối các nhóm chất, hạn chế muối và đồ uống có cồn.

Tập thể dục đều đặn

Các bài tập chịu trọng lực như đi bộ nhanh, leo cầu thang, tập tạ nhẹ hoặc yoga giúp duy trì mật độ xương và cải thiện sức mạnh cơ bắp, giảm nguy cơ té ngã.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Phụ nữ trên 50 tuổi hoặc sau mãn kinh nên kiểm tra mật độ xương ít nhất 1–2 năm/lần để phát hiện sớm tình trạng loãng xương.

Hạn chế thói quen xấu

Bỏ thuốc lá, hạn chế cà phê và rượu bia, vì các chất này cản trở hấp thu canxi và thúc đẩy mất xương.

Nếu đã được chẩn đoán loãng xương, bác sĩ có thể chỉ định thuốc làm chậm quá trình hủy xương hoặc thuốc kích thích tạo xương mới. Một số trường hợp nặng có thể cần bổ sung hormone thay thế, nhưng phải được theo dõi cẩn thận để tránh tác dụng phụ. Việc điều trị cần kiên trì, kết hợp với lối sống lành mạnh để đạt hiệu quả lâu dài.

Loãng xương không phải là “căn bệnh của tuổi già” mà là hậu quả của quá trình mất xương kéo dài, thường bắt đầu từ giai đoạn mãn kinh. Sự chủ động trong phòng ngừa, từ chế độ ăn, vận động đến khám định kỳ chính là cách giúp phụ nữ sau mãn kinh giữ vững sức khỏe xương khớp, sống năng động và tự tin hơn ở tuổi trung niên.