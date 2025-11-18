Đề xuất giá trị tài sản tăng từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng phải kê khai bổ sung

Chiều 18/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngưỡng 1 tỷ đồng phù hợp bối cảnh kinh tế

Một trong những quy định mới tại dự thảo luật nhận được sự quan tâm của đa số đại biểu đó là đề xuất tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu; tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn TP HCM) cho rằng, ngưỡng 1 tỷ đồng phù hợp bối cảnh kinh tế, nhưng nếu chỉ quy định theo ngưỡng tuyệt đối, sẽ xuất hiện tình trạng chia nhỏ giao dịch, chuyển dịch tách lẻ, dẫn đến cơ quan kiểm soát khó phát hiện.

Từ đó, ông đề nghị luật hóa nguyên tắc mọi biến động tài sản bất thường, không phù hợp thu nhập, dù dưới 1 tỷ đồng, đều phải giải trình.

“Đây là cơ chế quan trọng để ngăn chặn các “kỹ thuật né kê khai” vốn rất phổ biến thời gian qua”, đại biểu nhấn mạnh.

Cùng thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp) đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, đối với giá trị tài sản dưới 1 tỷ đồng nhưng trên 500 triệu đồng cũng có thể kê khai bổ sung.

Ông lý giải, nếu chỉ tính từ 1 tỷ đồng trở lên, còn dưới 1 tỷ như 999 triệu đồng cũng gần 1 tỷ, không lẽ bỏ sót, không kê khai. Do đó, đại biểu đề nghị nên có kê khai.

Đại biểu đoàn Đồng Tháp cũng đồng tình với đề xuất tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu; tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng; phù hợp với thực tiễn tăng lương và biến động giá cả thị trường thời gian qua.

Song, ông cũng đề nghị dự thảo Luật nên giao cho Chính phủ quy định về tài sản, thu nhập tăng thêm và kê khai tài sản tăng thêm trong trường hợp cao hơn giá trị hiện nay, để không còn phải sửa luật.

Về xử lý đối với kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực, ông Hoà cho rằng quy định như dự thảo luật là phù hợp.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chấp nhận những trường hợp kê khai tài sản không trung thực, sau khi phát hiện có những hành vi để trốn tránh, tẩu tán tài sản. Cho nên, cần phải xử lý nghiêm, thậm chí xử lý trách nhiệm hình sự các trường hợp này để răn đe, giảm thiểu tiêu cực, nêu gương cho những người khác không dám, không muốn và không làm những điều sai trái.

Không áp dụng đối với người nước ngoài hoặc người thuộc khu vực ngoài nhà nước

Cuối phiên thảo luận, giải trình làm rõ ý kiến đại biểu quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành việc điều chỉnh mức giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 100 triệu đồng và mức kê khai bổ sung tài sản, thu nhập biến động trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng. Một số đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở của quy định này.

Ông nhấn mạnh: Việc điều chỉnh này dựa trên hai yếu tố chính, thứ nhất từ năm 2018 đến nay đã có ba lần điều chỉnh tăng lương cơ sở; thứ hai nền kinh tế phát triển nhanh, quy mô kinh tế tăng khoảng gấp ba lần, mặt bằng giá cả cũng thay đổi lớn so với thời điểm ban hành luật.

Về phạm vi đối tượng kê khai tài sản, thu nhập tại doanh nghiệp nhà nước, đa số đại biểu tán thành mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại doanh nghiệp nhà nước. Một số ý kiến đề nghị làm rõ tính khả thi trong trường hợp người nước ngoài hoặc người thuộc khu vực ngoài nhà nước tham gia quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Làm rõ nội dung này, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước, những người được cử đại diện phần vốn nhà nước hoặc tham gia điều hành tại doanh nghiệp nhà nước nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên phải thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Dự thảo luật không yêu cầu áp dụng đối với người nước ngoài hoặc người thuộc khu vực ngoài nhà nước mà chỉ quy định với người đại diện chủ sở hữu, đại diện phần vốn nhà nước và một số chức danh tại doanh nghiệp nhà nước. Điều này là phù hợp, khả thi và không mở rộng đối tượng quá mức.

Với các ý kiến liên quan đến trình tự xác minh tài sản, thu nhập; loại tài sản phải kê khai; phương thức kê khai; và trách nhiệm công khai, hậu kiểm,… ông cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo xin tiếp thu, nghiên cứu và quy định chi tiết tại nghị định hướng dẫn.