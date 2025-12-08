Đề xuất Chính phủ duyệt báo cáo khả thi giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành mà không phải báo cáo Quốc hội.

Sáng 8/12, Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh nội dung tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 94/2015 về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (CHK quốc tế) để cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Đồng thời, Chính phủ đề xuất đưa kiến nghị trên vào nội dung nghị quyết chung của kỳ họp thứ 10.

"Việc Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua sẽ giúp Chính phủ chủ động tổ chức nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2, phù hợp chủ trương phân cấp, phân quyền và quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2024", theo tờ trình.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, ban đầu, Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án, trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải, dự kiến thời điểm nghiên cứu, đầu tư giai đoạn 2 (gồm đường cất, hạ cánh thứ 3 và nhà ga hành khách thứ 2) từ năm 2028 - 2032.

Tuy nhiên, với kịch bản tăng trưởng GDP đề ra từ năm 2026 đạt hai con số, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không nói chung, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành nói riêng, sẽ tăng nhanh hơn dự báo trước đây. Vì vậy, cần tổ chức nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn dự kiến.

Ngoài ra, việc nghiên cứu đầu tư ngay đường cất, hạ cánh thứ 3 thuộc giai đoạn 2 sẽ tận dụng được nhân công, máy móc thiết bị sẵn có của các nhà thầu đang thi công, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng. Đồng thời, góp phần giảm thiểu tác động tới hoạt động khai thác cảng như bụi, tiếng ồn do hoạt động thi công giai đoạn 2.

Theo chủ trương đầu tư và quy hoạch được duyệt, giai đoạn 2 của dự án dự kiến đầu tư một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm và các công trình đồng bộ đáp ứng nhu cầu khai thác.

Trên cơ sở cách thức tổ chức và hình thức đầu tư các dự án thành phần của giai đoạn 1, Chính phủ dự kiến giao ACV làm chủ đầu tư công trình thiết yếu và công trình khác của giai đoạn 2 (đường cất, hạ cánh thứ 3, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách...), VATM làm chủ đầu tư các công trình bảo đảm hoạt động bay của giai đoạn 2 (đài DVOR/DME, hệ thống radar giám sát, radar thời tiết...).

Từ phía cơ quan thẩm tra, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi, Uỷ ban nhận thấy kiến nghị của Chính phủ có cơ sở và phù hợp quy định hiện hành, việc thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giúp đơn giản hóa, rút ngắn thời gian lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia tại khoản 1 Điều 43 của Luật Đầu tư công năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Uỷ ban cũng thống nhất thể hiện nội dung kiến nghị tại nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tương tự nội dung điều chỉnh khác có liên quan dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.