Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đề xuất Chính phủ duyệt báo cáo khả thi giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành mà không phải báo cáo Quốc hội.

Thiên Tuấn

Sáng 8/12, Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh nội dung tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 94/2015 về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (CHK quốc tế) để cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Đồng thời, Chính phủ đề xuất đưa kiến nghị trên vào nội dung nghị quyết chung của kỳ họp thứ 10.

anh-chup-man-hinh-2025-12-08-luc-102258.png

"Việc Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua sẽ giúp Chính phủ chủ động tổ chức nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2, phù hợp chủ trương phân cấp, phân quyền và quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2024", theo tờ trình.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, ban đầu, Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án, trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải, dự kiến thời điểm nghiên cứu, đầu tư giai đoạn 2 (gồm đường cất, hạ cánh thứ 3 và nhà ga hành khách thứ 2) từ năm 2028 - 2032.

Tuy nhiên, với kịch bản tăng trưởng GDP đề ra từ năm 2026 đạt hai con số, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không nói chung, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành nói riêng, sẽ tăng nhanh hơn dự báo trước đây. Vì vậy, cần tổ chức nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn dự kiến.

Ngoài ra, việc nghiên cứu đầu tư ngay đường cất, hạ cánh thứ 3 thuộc giai đoạn 2 sẽ tận dụng được nhân công, máy móc thiết bị sẵn có của các nhà thầu đang thi công, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng. Đồng thời, góp phần giảm thiểu tác động tới hoạt động khai thác cảng như bụi, tiếng ồn do hoạt động thi công giai đoạn 2.

Theo chủ trương đầu tư và quy hoạch được duyệt, giai đoạn 2 của dự án dự kiến đầu tư một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm và các công trình đồng bộ đáp ứng nhu cầu khai thác.

Trên cơ sở cách thức tổ chức và hình thức đầu tư các dự án thành phần của giai đoạn 1, Chính phủ dự kiến giao ACV làm chủ đầu tư công trình thiết yếu và công trình khác của giai đoạn 2 (đường cất, hạ cánh thứ 3, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách...), VATM làm chủ đầu tư các công trình bảo đảm hoạt động bay của giai đoạn 2 (đài DVOR/DME, hệ thống radar giám sát, radar thời tiết...).

202512080843247868-z7303583806430-a8ecf95c28d6f49994cd6fd78ea5072a.jpg

Từ phía cơ quan thẩm tra, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi, Uỷ ban nhận thấy kiến nghị của Chính phủ có cơ sở và phù hợp quy định hiện hành, việc thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giúp đơn giản hóa, rút ngắn thời gian lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia tại khoản 1 Điều 43 của Luật Đầu tư công năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Uỷ ban cũng thống nhất thể hiện nội dung kiến nghị tại nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tương tự nội dung điều chỉnh khác có liên quan dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

#sân bay Long Thành #Xây dựng #giao thông #cảng hàng không #đồng nai #báo cáo

Bài liên quan

Chính trị

Hôm nay, Quốc hội bàn về các dự án xây dựng, giao thông trọng điểm

Hôm nay (8/12), Quốc hội dành phần lớn thời gian thảo luận về các dự án xây dựng, giao thông trọng điểm của đất nước.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 8/12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

202512051447541346-z7295327458479-43cee6cea9d2544d01053eccf8354647.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội thông qua nêu rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Chiều 5/12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội thông qua với 437/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật này có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2026.

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Xem chi tiết

Chính trị

Chưa trao quyền cưỡng chế thi hành án toàn diện cho Văn phòng Thi hành án dân sự

Luật đã bổ sung chức danh tư pháp "Chấp hành viên trưởng" để bổ nhiệm đối với Trưởng Phòng Thi hành án dân sự (THADS) khu vực nhằm bảo đảm thống nhất.

Chiều 5/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) với 433/440 đại biểu bấm nút tán thành.

Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội xem xét, thông qua có 05 chương, 116 điều (giảm 02 điều so với dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội), đã thể chế hoá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, đổi mới hệ thống THADS, đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá và chuyển đổi số trong công tác THADS.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới