Xã hội

Đề nghị truy tố nam thanh niên làm bé gái 15 tuổi có bầu

Một thanh niên ở tỉnh An Giang vừa bị đề nghị truy tố khi quan hệ tình dục khiến bé gái 15 tuổi có bầu.

Hạo Nhiên

Ngày 30/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, đề nghị truy tố bị can Phan Văn Khải (SN 2002, ngụ xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang) về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng đầu năm 2024 qua mạng xã hội Facebook Phan Văn Thuận (SN 2006, ngụ xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang) quen biết với X.N (SN 2011, ngụ tỉnh An Giang) và phát sinh tình cảm nam nữ nhưng gia đình Thuận không đồng ý.

phan-van-khai-1.jpg
Bị can Phan Văn Khải. Ảnh: CACC

Vào khoảng 23h30, ngày 28/12/2024, X.N nhắn tin hẹn Phan Văn Khải (anh ruột của Thuận) đến 01 ngôi nhà hoang để nói chuyện về việc Thuận và X.N còn lén lút hẹn gặp nhau, xin Khải đừng nói cho gia đình hay biết.

Tại đây, Khải đã quan hệ tình dục với X.N, dẫn đến em N mang thai.

Sau khi biết mình có thai, X.N đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân biết và trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khải về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi để điều tra,làm rõ.

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố 2 bị can hiếp dâm người hạn chế khả năng nhận thức ở Quảng Ninh

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm bảo vệ người yếu thế trong xã hội, nhất là người mắc bệnh tâm thần, khuyết tật trí tuệ.

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 2 đối tượng liên quan vụ xâm hại tình dục đối với người bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

4.jpg
Đối tượng Trần Văn Báu tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Lợi dụng thiếu nữ say bia để đưa vào nhà nghỉ hiếp dâm

Phạm Văn Thanh lợi dụng thiếu nữ trong tình trạng không tỉnh táo do say bia để đưa vào nhà nghỉ, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 11/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thanh (SN 2001, thường trú tại Tân Tiến, Lê Lợi, Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra về tội “Hiếp dâm” (phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi) theo điều 141 Bộ luật Hình sự.

capture-8359.png
Đối tượng Phạm Văn Thanh.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ nam thanh niên có hành vi hiếp dâm ở Quảng Trị

Trong lúc đi làm rẫy, chị H.T.H (Quảng Trị) bị một nam thanh niên dùng rựa khống chế và thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 5/6, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H.V.C (SN 1999 trú tại xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vì hành vi hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 13h15 ngày 4/6, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được tin báo từ Công an xã Lìa về việc chị H.T.H (SN 1999, trú xã Lìa, huyện Hướng Hóa) bị một nam thanh niên dùng rựa khống chế và thực hiện hành vi giao cấu khi đang đi làm rẫy chiều 3/6.

Xem chi tiết

