Đề nghị truy tố nam thanh niên làm bé gái 15 tuổi có bầu

Một thanh niên ở tỉnh An Giang vừa bị đề nghị truy tố khi quan hệ tình dục khiến bé gái 15 tuổi có bầu.

Ngày 30/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, đề nghị truy tố bị can Phan Văn Khải (SN 2002, ngụ xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang) về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng đầu năm 2024 qua mạng xã hội Facebook Phan Văn Thuận (SN 2006, ngụ xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang) quen biết với X.N (SN 2011, ngụ tỉnh An Giang) và phát sinh tình cảm nam nữ nhưng gia đình Thuận không đồng ý.

Bị can Phan Văn Khải. Ảnh: CACC

Vào khoảng 23h30, ngày 28/12/2024, X.N nhắn tin hẹn Phan Văn Khải (anh ruột của Thuận) đến 01 ngôi nhà hoang để nói chuyện về việc Thuận và X.N còn lén lút hẹn gặp nhau, xin Khải đừng nói cho gia đình hay biết.

Tại đây, Khải đã quan hệ tình dục với X.N, dẫn đến em N mang thai.

Sau khi biết mình có thai, X.N đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân biết và trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khải về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi để điều tra,làm rõ.

