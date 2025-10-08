Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đau tức vùng bụng, phát hiện u gan khổng lồ 18,6 cm, phải cắt 2 lần mới hết

Thực hiện thành công Kỹ thuật cắt gan hai giai đoạn để điều trị khối u gan khổng lồ mở ra cơ hội điều trị triệt để, an toàn cho bệnh nhân u gan giai đoạn muộn.

Thúy Nga

Trong tháng 9, hai khoa của Bệnh viện Quân y 175, gồm Ngoại bụng (B3) và Nội Tiêu hóa (A3), đã phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật cắt gan hai giai đoạn (Two-stages Hepatectomy) cho một bệnh nhân mắc khối u gan phải khổng lồ.

Đây là trường hợp đặc biệt khó, không thể cắt bỏ ngay vì phần gan lành bên trái chưa đủ thể tích để đảm bảo phẫu thuật an toàn.

Bệnh nhân là nam giới 48 tuổi, không có tiền sử viêm gan B hoặc C. Người bệnh xuất hiện triệu chứng đau tức vùng bụng trên bên phải, đi khám và phát hiện khối u gan phải kích thước lớn, đường kính 18,6 cm, chiếm gần toàn bộ gan phải.

Tại thời điểm nhập viện vào tháng 7/2025, thể tích gan trái chỉ chiếm 27,1% tổng thể tích gan, chưa đủ an toàn cho phẫu thuật cắt bỏ phần gan phải mang khối u.

cat-gan-d2g.jpg
gan.jpg
Quá trình can thiệp gây tắc tĩnh mạch cửa bên phải (PVE) - Ảnh BVCC

Trước tình huống này, các ê kíp chuyên môn đã hội chẩn liên khoa và quyết định thực hiện kỹ thuật can thiệp nút mạch gây tắc tĩnh mạch cửa bên phải (PVE). Thủ thuật này giúp chặn dòng máu nuôi phần gan phải có khối u và đồng thời thúc đẩy phần gan lành bên trái phát triển về thể tích. Chỉ sau 4 tuần, thể tích gan trái tăng lên 36,8% tổng thể tích gan, đủ điều kiện tiến hành phẫu thuật.

cat-gan-2-dg1.jpg
gan-1.jpg
Gan phải và khối u giảm kích, phần gan trái lành phát triển phì đại - Ảnh BVCC

Ở giai đoạn hai, ê kíp phẫu thuật đã thực hiện cắt bỏ toàn bộ gan phải mang khối u, với khối lượng hơn 1,5 kg. Ca mổ thành công, bệnh nhân hồi phục tốt và không gặp biến chứng suy gan do thiếu hụt thể tích gan chức năng.

cat-gan-2-dg-3.jpg
gan-2.jpg
Gan với khối u gan phải khổng lồ và sau khi cắt bỏ gan phải - Ảnh BVCC

Hiện nay, cắt gan hai giai đoạn (Two-stages Hepatectomy) là chiến lược điều trị phức tạp, áp dụng cho những bệnh nhân có u gan lớn hoặc nhiều khối u mà phần gan lành còn lại chưa đủ lớn để phẫu thuật ngay.

Phương pháp này yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của các ê kíp chuyên môn từ nội khoa, ngoại khoa và chẩn đoán hình ảnh, được tiến hành qua hai giai đoạn.

Ở giai đoạn đầu, phần gan giải phẫu chứa khối u sẽ được can thiệp nhằm giảm nguồn cấp máu thông qua các thủ thuật như chặn dòng máu tĩnh mạch cửa như tắc mạch (PVE), thắt mạch (PVL) để thúc đẩy phần gan lành còn lại phát triển khỏe mạnh (FLR).

Giai đoạn hai, khi phần gan lành phát triển đủ thể tích và đáp ứng tiêu chí an toàn, thường sau 3 đến 6 tuần, việc cắt bỏ phần gan mang khối u sẽ được tiến hành, giảm tối đa nguy cơ suy gan sau mổ.

gan-3.jpg
cat-gan-2-dg2-8648.jpg
Khối u gan kích thước lớn, chiếm gần toàn bộ gan bên phải sau khi được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Việc triển khai thành công kỹ thuật cắt gan hai giai đoạn tại Bệnh viện Quân y 175 mở ra cơ hội điều trị triệt để, an toàn cho bệnh nhân u gan phát hiện ở giai đoạn muộn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị ung thư gan nói chung, căn bệnh đứng đầu về tỷ lệ mắc và tử vong ở nam giới tại Việt Nam, với gần 25.000 ca mắc mới và tử vong mỗi năm.

#Phẫu thuật cắt gan hai giai đoạn #Điều trị u gan lớn #Kỹ thuật can thiệp tắc mạch gan #Phát triển thể tích gan lành #Chiến lược điều trị ung thư gan #Chống suy gan sau mổ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nút mạch cứu người đàn ông vỡ u gan phức tạp máu chảy ồ ạt trong ổ bụng

Thời gian vừa qua, bệnh viện đã thực hiện cấp cứu nhiều người bệnh u gan vỡ do từ chối điều trị, xin về uống thuốc nam.

Máu chảy ồ ạt trong ổ bụng, sốc mất máu

Ngày 23/9, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, ê-kíp Tim mạch – Đột quỵ – Điện quang can thiệp của bệnh viện đã cấp cứu thành công người bệnh vỡ u gan phức tạp nhờ nút mạch cấp cứu kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

U máu gan lành tính... nhiều biến chứng

Hiện nay chưa có thuốc làm tiêu hay thu nhỏ u máu, chỉ điều trị khi có biến chứng như chảy máu hoặc vỡ u.

U máu gan là khối u lành tính phổ biến nhất trong gan, với tỷ lệ mắc phải ở người trưởng thành dao động từ 0,4% đến 20%. Cần theo dõi khi u máu gan gây ra triệu chứng nghiêm trọng hoặc có nguy cơ biến chứng như chảy máu.

Nguy cơ vỡ u luôn hiện hữu

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cấp cứu kịp thời, cứu sống nữ bệnh nhân bị vỡ u gan hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa can thiệp thành công, cứu sống một nữ bệnh nhân 58 tuổi trong tình trạng nguy kịch do vỡ u gan.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết đã tiếp nhận bà P.T.H. (58 tuổi, trú tại xã Cà Ná) trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ sườn phải, mệt mỏi, khó thở, huyết áp tụt, da và niêm nhợt nhạt.

Kết quả chụp CT ổ bụng xác định bệnh nhân bị vỡ khối u gan, gây xuất huyết nội – biến chứng hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, thường gặp ở người mắc ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), nhất là trên nền bệnh lý gan mạn tính như viêm gan B, viêm gan C, xơ gan...

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới