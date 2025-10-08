Đau tức vùng bụng, phát hiện u gan khổng lồ 18,6 cm, phải cắt 2 lần mới hết

Trong tháng 9, hai khoa của Bệnh viện Quân y 175, gồm Ngoại bụng (B3) và Nội Tiêu hóa (A3), đã phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật cắt gan hai giai đoạn (Two-stages Hepatectomy) cho một bệnh nhân mắc khối u gan phải khổng lồ.

Đây là trường hợp đặc biệt khó, không thể cắt bỏ ngay vì phần gan lành bên trái chưa đủ thể tích để đảm bảo phẫu thuật an toàn.

Bệnh nhân là nam giới 48 tuổi, không có tiền sử viêm gan B hoặc C. Người bệnh xuất hiện triệu chứng đau tức vùng bụng trên bên phải, đi khám và phát hiện khối u gan phải kích thước lớn, đường kính 18,6 cm, chiếm gần toàn bộ gan phải.

Tại thời điểm nhập viện vào tháng 7/2025, thể tích gan trái chỉ chiếm 27,1% tổng thể tích gan, chưa đủ an toàn cho phẫu thuật cắt bỏ phần gan phải mang khối u.

Quá trình can thiệp gây tắc tĩnh mạch cửa bên phải (PVE) - Ảnh BVCC

Trước tình huống này, các ê kíp chuyên môn đã hội chẩn liên khoa và quyết định thực hiện kỹ thuật can thiệp nút mạch gây tắc tĩnh mạch cửa bên phải (PVE). Thủ thuật này giúp chặn dòng máu nuôi phần gan phải có khối u và đồng thời thúc đẩy phần gan lành bên trái phát triển về thể tích. Chỉ sau 4 tuần, thể tích gan trái tăng lên 36,8% tổng thể tích gan, đủ điều kiện tiến hành phẫu thuật.

Gan phải và khối u giảm kích, phần gan trái lành phát triển phì đại - Ảnh BVCC

Ở giai đoạn hai, ê kíp phẫu thuật đã thực hiện cắt bỏ toàn bộ gan phải mang khối u, với khối lượng hơn 1,5 kg. Ca mổ thành công, bệnh nhân hồi phục tốt và không gặp biến chứng suy gan do thiếu hụt thể tích gan chức năng.

Gan với khối u gan phải khổng lồ và sau khi cắt bỏ gan phải - Ảnh BVCC

Hiện nay, cắt gan hai giai đoạn (Two-stages Hepatectomy) là chiến lược điều trị phức tạp, áp dụng cho những bệnh nhân có u gan lớn hoặc nhiều khối u mà phần gan lành còn lại chưa đủ lớn để phẫu thuật ngay.

Phương pháp này yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của các ê kíp chuyên môn từ nội khoa, ngoại khoa và chẩn đoán hình ảnh, được tiến hành qua hai giai đoạn.

Ở giai đoạn đầu, phần gan giải phẫu chứa khối u sẽ được can thiệp nhằm giảm nguồn cấp máu thông qua các thủ thuật như chặn dòng máu tĩnh mạch cửa như tắc mạch (PVE), thắt mạch (PVL) để thúc đẩy phần gan lành còn lại phát triển khỏe mạnh (FLR).

Giai đoạn hai, khi phần gan lành phát triển đủ thể tích và đáp ứng tiêu chí an toàn, thường sau 3 đến 6 tuần, việc cắt bỏ phần gan mang khối u sẽ được tiến hành, giảm tối đa nguy cơ suy gan sau mổ.

Khối u gan kích thước lớn, chiếm gần toàn bộ gan bên phải sau khi được cắt bỏ - Ảnh BVCC