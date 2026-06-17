Đấu thầu tại ĐH Y Dược Cần Thơ: Tiết kiệm gần 1 tỷ đồng tại gói thầu XL-13

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu XL-13: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm sinh viên do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ làm chủ đầu tư đã chính thức có kết quả lựa chọn nhà thầu. Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Qua phân tích hồ sơ, quá trình mời thầu và chấm thầu tại dự án này đã thể hiện rõ nét sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về đấu thầu, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nguồn vốn đầu tư.

Gói thầu trị giá hơn 11 tỷ, tiết kiệm gần 930 triệu đồng

Căn cứ Quyết định phê duyệt số 1755/QĐ-ĐHYDCT, gói thầu XL-13 có giá dự toán được phê duyệt là khoảng 11,78 tỷ đồng, sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hình thức này đã mở ra cơ hội bình đẳng cho mọi doanh nghiệp có đủ năng lực trên toàn quốc, qua đó thu hút được 3 đơn vị tham gia nộp hồ sơ dự thầu.

Kết quả được phê duyệt tại Quyết định số 1307/QĐ-ĐHYDCT ngày 10/06/2026 cho thấy, Liên danh nhà thầu thi công XL-13 (gồm Công ty TNHH một thành viên Xây dựng 678 - Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị) đã vượt qua các đối thủ để giành quyền thực hiện hợp đồng. Giá trúng thầu của liên danh này là xấp xỉ 10,85 tỷ đồng. So sánh với giá gói thầu ban đầu, tỷ lệ tiết kiệm đạt mức xấp xỉ 7,88%, tương đương với số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là gần 930 triệu đồng.

Nguồn: MSC

Lỗi trượt thầu của đối thủ

Bên cạnh yếu tố tiết kiệm, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu tại gói thầu XL-13 cũng cho thấy sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long lập đã chỉ rõ lý do các nhà thầu còn lại không được lựa chọn.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành hồ sơ dự thầu đã vượt qua toàn bộ các bước kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực kinh nghiệm và đánh giá kỹ thuật. Tuy nhiên, đơn vị này đưa ra mức giá dự thầu sau khi giảm giá là khoảng 11,26 tỷ đồng, cao hơn mức giá của Liên danh XL-13. Tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh về giá trong phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhà thầu này đành ngậm ngùi xếp hạng 2 và để tuột mất cơ hội trúng thầu.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Gia. Nhà thầu này đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá chỉ khoảng 10,65 tỷ đồng, thấp hơn cả giá trúng thầu của Liên danh XL-13. Nếu chỉ xét về mặt tài chính, đây là một mức giá vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, ở bước kiểm tra tính hợp lệ, nhà thầu Hoàng Gia đã bị đánh giá "Không đạt" với lý do đính kèm bảo đảm dự thầu không hợp lệ, không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Do đó, hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp này bị loại ngay từ vòng đầu, không được xem xét các bước tiếp theo.

Năng lực của liên danh trúng thầu

Đi sâu vào dữ liệu của Liên danh nhà thầu thi công XL-13, hồ sơ cho thấy sự kết hợp của hai doanh nghiệp xây dựng có bề dày kinh nghiệm tại khu vực.

Thành viên thứ nhất là Công ty TNHH một thành viên Xây dựng 678 (MSDN: vn1801341620), có địa chỉ tại số 80 - 82, Chu Văn An, Phường Tân An, Cần Thơ, được thành lập năm 2014 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2016, người đại diện pháp luật là Nguyễn Thanh Tùng. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu nhà thầu đã tham gia khoảng 37 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 8 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 67.153.834.794 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 27.167.826.836 đồng, vai trò liên danh khoảng 39.986.007.958 đồng. Đặc biệt, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng 678 là một đối tác quen thuộc khi từng tham gia 12 gói thầu tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và trúng thầu 10 gói.

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị (Mã số doanh nghiệp: 1800420125) có trụ sở đóng tại Phường Tân An, thành phố Cần Thơ do Giám đốc Nguyễn Thị Thu Thủy làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2001 và sở hữu bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây lắp. Theo thống kê trên mạng đấu thầu tính đến tháng 06/2026 cho thấy nhà thầu này đã tham gia khoảng 127 gói thầu, trong đó trúng 68 gói, trượt 55 gói, 3 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 237.237.756.933 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 150.826.913.692 đồng, với vai trò liên danh khoảng 86.410.843.241 đồng.

Sự kết hợp giữa hai đơn vị có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình tương tự, am hiểu địa bàn và từng khẳng định được năng lực thực tế qua nhiều dự án trước đó được đánh giá là một bước đi chiến lược, giúp liên danh tối ưu hóa được nguồn lực thiết bị, nhân sự để đưa ra mức giá dự thầu cạnh tranh nhất.

Góc nhìn chuyên gia

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc một gói thầu xây lắp quy mô khoảng 11 tỷ đồng thu hút được 3 doanh nghiệp cùng tham gia cạnh tranh và đạt tỷ lệ tiết kiệm trên 6% là một điểm sáng rất đáng ghi nhận. Kết quả này không chỉ chứng minh tính hấp dẫn của dự án mà còn phản ánh sự minh bạch, công khai trong khâu phát hành hồ sơ mời thầu của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Khi môi trường đấu thầu được mở rộng, các nhà thầu buộc phải tối ưu hóa biện pháp thi công và cắt giảm biên độ lợi nhuận để đưa ra mức giá cạnh tranh nhất, từ đó mang lại lợi ích tối đa cho chủ đầu tư và ngân sách nhà nước.

Theo luật sư Nguyễn Thị Hương, pháp luật về đầu tư công và đấu thầu quy định rất chặt chẽ về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu nhằm sàng lọc những nhà thầu thực sự nghiêm túc và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bảo đảm dự thầu là một trong những rào cản kỹ thuật quan trọng nhất. Việc tổ chuyên gia kiên quyết loại bỏ hồ sơ có giá rẻ nhất nhưng vi phạm quy định về bảo đảm dự thầu cho thấy công tác chấm thầu đã được thực hiện vô cùng khách quan, tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc của Luật Đấu thầu, không có sự nới lỏng hay du di cho bất kỳ sai sót nào dù là nhỏ nhất.

Việc tuân thủ đúng quy định pháp luật, tổ chức lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã mang lại kết quả tích cực, vừa chọn được nhà thầu đủ năng lực, vừa tiết kiệm tối đa nguồn ngân sách. Đây là một bài học thực tiễn giá trị về công tác đấu thầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu cẩn trọng đối với các doanh nghiệp, cũng như vai trò giám sát, đánh giá công tâm của các tổ chuyên gia và chủ đầu tư.