Dấu hiệu nhận biết ung thư da

Phát hiện sớm ung thư da giúp điều trị hiệu quả. Các dấu hiệu như nốt u, mảng sần sùi, tổn thương bất thường cần chú ý.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, ung thư da là bệnh ung thư xuất phát từ biểu mô da - lớp mô che phủ bên ngoài cơ thể. Khi các tế bào da tăng sinh bất thường và mất kiểm soát, chúng có thể hình thành khối u ác tính. Tùy theo lớp tế bào bị tổn thương, ung thư da được chia thành nhiều thể khác nhau, trong đó phổ biến nhất là ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy.

Ngoài ra, ung thư da còn bao gồm ung thư da hắc tố (melanoma) - tuy ít gặp nhưng có mức độ ác tính cao và nhóm ung thư da không hắc tố chiếm đa số các trường hợp.

Nguyên nhân hàng đầu gây ung thư da là tiếp xúc kéo dài với tia cực tím (UVA, UVB) trong ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, bức xạ ion hóa, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài, các bệnh viêm da mạn tính, phơi nhiễm asen, yếu tố gia đình, hút thuốc lá, bệnh bạch tạng và nhiễm virus HPV cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đồng thời, ung thư da thường gặp hơn ở người sống tại vùng có cường độ ánh nắng cao, người lớn tuổi và người da trắng. Nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào vảy tăng rõ rệt theo tuổi, đặc biệt ở nhóm trên 75 tuổi.

Dấu hiệu của ung thư da

Trên da xuất hiện nốt u tròn như hạt ngọc

Nhìn bên ngoài, đặc điểm của nốt u này là nhìn giống hạt ngọc tròn và mềm, màu trong, về sau hơi bóng như sáp. Nhìn giống mụn, nhưng không có nhân, thường bị lõm xuống ở giữa nốt u.

Đây được xem là biểu hiện cơ bản của bệnh ung thư biểu mô tế bào đáy. Nếu da vừa nổi nốt u vừa gặp tình trạng da dễ xuất huyết, mạch máu nhỏ bị giãn ra và dễ nhìn thấy các tia máu, mạch máu đan xen gần bề mặt biểu bì thì bạn nên đi thăm khám bác sĩ ngay.

Các nốt ruồi có đường kính lớn và màu sắc bất thường. Ảnh medlatec.vn

Da xuất hiện mảng sần sùi, thô ráp và đóng vảy

Từ bên ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể thấy da xuất hiện các mảng thô ráp, dần đóng vảy và chuyển từ màu nâu sang hồng đậm trên cơ thể. Nhiều người bị tình trạng này ở mặt, đầu, cánh tay và dần lan sang các mảng da khác nhầm tưởng da đang bị viêm, mua thuốc bôi, uống thuốc kháng sinh nhưng không hề thuyên giảm.

Những người làm việc ngoài trời thường xuyên, tiếp xúc với tia UV, người da trắng, cơ địa da yếu thường có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn.

Da bị tổn thương trở nên chắc, rắn, xỉn màu

Bên cạnh hai dấu hiệu kể trên, tình trạng vùng da bị thương, trở nên chắc, rắn và đỏ dần sau đó xỉn màu cũng là dấu hiệu ban đầu cho bệnh ung thư da mà mắt thường có thể quan sát được. Về sau, chúng sẽ lan dần ra, vết thương bị hõm xuống và bị loét.

Các vùng bị loét này thường sẽ phát triển thành một vòng mô khác trong khu vực, mãi không lành dù sử dụng thuốc và phát triển thành các mảng cứng có màu đỏ và xỉn. Vết thương có thể xuất hiện ở các bộ phận như tay, tai và mặt.

Sau một thời gian, các nốt tổn thương không hề lặn đi mà sẽ đóng mủ và gây ra khó chịu cho người bệnh.

Nốt ruồi bất thường

Trên da bạn bỗng một ngày xuất hiện dày đặc hơn các nốt ruồi phát triển thành đốm và sau đó đậm màu hơn, các nốt ruồi ngày càng phát triển về kích thước và thay đổi màu sắc nhanh chóng, khi chạm vào có cảm giác đau thì bạn nên tìm cơ sở y tế uy tín để tầm soát ung thư ngay.

Tổn thương có viền không rõ ràng

Những đốm tối màu kỳ lạ này thường có màu đỏ, trắng, xanh hoặc thậm chí là đen, trông rất kỳ lạ, chạm vào cảm giác đau. Các bộ phận dễ xuất hiện tổn thương này là lòng bàn tay, bàn chân, ngón tay, ngón chân, vùng kín như âm đạo và hậu môn.



Xuất hiện mụn cứng có màu vàng

Đây là biểu hiện của ung thư biểu mô bã nhờn. Nốt mụn thường xuất hiện ở đầu, cổ, thân mình hoặc cơ quan sinh dục.

Các nốt u có màu đỏ và trở nên tím bầm

Đặc điểm của khối u là có màu đỏ, xanh, tím trông như nhọt nhưng bị lõm ở vùng trung tâm. Đây là dấu hiệu của ung thư tế bào Merkel hiếm gặp thường xảy ra ở người lớn tuổi tiếp xúc nhiều với nắng và hệ miễn dịch kém.