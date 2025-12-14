Hà Nội

Bất động sản

Hà Nội đưa 45 lô đất lên sàn, khởi điểm 3,4 triệu đồng/m2

TP Hà Nội chuẩn bị đưa 45 lô đất ở tại khu Đồng Vườn, thôn Nam Quất (xã Phú Xuyên) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm 3,4 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 14/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 45 lô đất ở tại khu Đồng Vườn, thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Theo đó, các lô đất có diện tích 70 - 124 m², với mức giá khởi điểm 3,4 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 10/12 đến 17h ngày 24/12 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Xuyên và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

dau-gia-dat.png
Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 10/12 đến 17h ngày 24/12 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 27/12, tại Nhà Văn hoá xã Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Bất động sản

Ninh Bình sắp đấu 70 lô đất, khởi điểm 10 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 70 lô đất ở tại khu tái định cư tập trung xã Xuân Trường ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 10 triệu đồng/m2.

Ngày 11/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 70 lô đất ở tại khu tái định cư tập trung xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 83 - 148 m2, với giá khởi điểm 10 - 12 triệu đồng/m2.

