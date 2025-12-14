Hà Nội đưa 45 lô đất lên sàn, khởi điểm 3,4 triệu đồng/m2

TP Hà Nội chuẩn bị đưa 45 lô đất ở tại khu Đồng Vườn, thôn Nam Quất (xã Phú Xuyên) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm 3,4 triệu đồng/m2.

Ngày 14/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 45 lô đất ở tại khu Đồng Vườn, thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Theo đó, các lô đất có diện tích 70 - 124 m², với mức giá khởi điểm 3,4 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 10/12 đến 17h ngày 24/12 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phú Xuyên và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 10/12 đến 17h ngày 24/12 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 27/12, tại Nhà Văn hoá xã Phú Xuyên, TP Hà Nội.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội: