Sống Khỏe

Bé trai vỡ tinh hoàn sau khi chơi đua xe ở khu du lịch

Ngay khi thấy con than đau vùng bìu, sưng, đỏ hoặc đổi màu cần đi khám sớm giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và đảm bảo chức năng sinh sản trong tương lai.

Thúy Nga

Suýt mất tinh hoàn vì mổ muộn

Một bé trai 13 tuổi ở Lâm Đồng vừa được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) sau tai nạn hy hữu khi chơi đua xe công thức trong khu du lịch.

Theo gia đình, trong lúc điều khiển xe, em không may tông vào lan can chắn đường đua, sau va chạm em té ngã, đập mạnh vào vùng hạ vị. Em được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị nội khoa, sau 5 ngày, vùng bìu phải sưng to, đau dữ dội, người nhà lập tức đưa em chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, siêu âm khẩn cho thấy tinh hoàn phải của bệnh nhân bị vỡ, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm để bảo tồn tinh hoàn. Ca mổ gặp nhiều khó khăn do tổn thương lâu ngày, mô viêm dính chặt xung quanh, các bác sĩ phải bóc tách từng lớp mô rất khó khăn để cứu phần tinh hoàn còn lại.

vo-tinh-hoan.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cứu tinh hoàn vỡ cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo BS.CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng Khoa Niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Những chấn thương vùng sinh dục ở trẻ thường bị cha mẹ xem nhẹ hoặc trì hoãn điều trị, trong khi đây là khu vực cực kỳ nhạy cảm vì có thể bỏ sót xoắn tinh hoàn. Xoắn tinh hoàn nếu không phát hiện và can thiệp kịp thời trong vòng 6 giờ, mô tinh hoàn có thể hoại tử, buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau”.

Bác sĩ Đức khuyến nghị phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi thấy con than đau vùng bìu, sưng, đỏ hoặc đổi màu, đặc biệt sau khi bị té ngã hay va chạm mạnh. Phẫu thuật sớm giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và đảm bảo chức năng sinh sản trong tương lai.

Sự việc cũng là hồi chuông cảnh báo về an toàn trong các khu vui chơi giải trí, nhất là những trò chơi mang tính tốc độ hoặc va chạm mạnh. Trẻ em cần được trang bị đồ bảo hộ phù hợp và có người lớn giám sát chặt chẽ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Thời gian là vàng

ThS.BS Đỗ Ích Định, Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết: "Chấn thương tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa. Nếu bệnh nhân đến sớm, đặc biệt trong 24–48 giờ đầu, khả năng bảo tồn tinh hoàn sẽ cao hơn. Việc trì hoãn khiến máu tụ chèn ép, nhu mô thiếu máu nuôi dưỡng dẫn đến hoại tử".

Qua trường hợp này, các chuyên gia y tế đưa ra lời cảnh báo đến cộng đồng:

Không chủ quan với mọi chấn thương vùng hạ bộ: Dù là tai nạn giao thông, tai nạn thể thao hay tai nạn sinh hoạt tưởng chừng đơn giản, bất kỳ va chạm nào vào vùng bìu, bẹn gây đau đớn, sưng nề, bầm tím đều cần được bác sĩ thăm khám và đánh giá tổn thương.

Thời gian là vàng: Tâm lý xấu hổ, e ngại là rào cản lớn khiến nhiều bệnh nhân chậm trễ trong việc điều trị các bệnh lý vùng kín. 24 giờ đầu (đặc biệt là 6 giờ đầu) sau tai nạn là khoảng thời gian vàng đối với chấn thương tinh hoàn. Việc thăm khám và điều trị muộn có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn như cắt bỏ tinh hoàn, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và tâm lý sau này.

Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm: Sau chấn thương vùng bìu, nếu có các triệu chứng như: Đau dữ dội, bìu sưng to nhanh, bầm tím lan rộng, buồn nôn hoặc nôn,… cần phải đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Nam học hoặc Ngoại khoa để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Sơ cứu đúng trước khi đến viện:

- Nằm nghỉ, kê cao bìu, chườm mát, mặc quần lót nâng đỡ.

- Không tự nắn chỉnh, không chườm nóng.

- Nếu có vết thương hở, chảy máu nên băng vết thương bằng gạc sạch trước khi tới viện.

Phòng ngừa khi chơi thể thao – giải trí mạo hiểm: Mặc bảo hộ vùng bẹn, thắt dây an toàn, ngồi đúng tư thế, luyện tập trước khi chơi các trò giải trí mạo hiểm hoặc thực hiện dưới sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm. Không nên chơi những trò chơi quá mạo hiểm hoặc dễ gây chấn thương nghiêm trọng.

Sống Khỏe

Phải cắt bỏ tinh hoàn sau chấn thương khi chơi xe Go – Kart vì đến viện muộn

Bất kỳ va chạm nào vào vùng bìu, bẹn gây đau đớn, sưng nề, bầm tím đều cần được bác sĩ thăm khám và đánh giá tổn thương.

Vừa qua, các bác sĩ khoa Nam học và Y học giới tính Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho một bệnh nhân nam (26 tuổi) với chẩn đoán chấn thương vỡ tinh hoàn trái do tai nạn rủi ro khi đang chơi trò chơi đua xe Go – Kart.

Theo lời kể, trong kỳ nghỉ tuần trăng mật tại Đà Lạt cùng vợ mới cưới, trong lúc tham gia trò chơi đua xe mô hình – một hoạt động giải trí đang "hot", xe của bệnh nhân không may va chạm mạnh. Cú va chạm khiến vùng hạ bộ của anh đập vào thành xe.

Xử lý bỏng sai nguy hại khôn lường

Xử lý bỏng sai nguy hại khôn lường

Bị bỏng, cần nhanh chóng làm mát vùng bỏng dưới vòi nước sạch trong 15–20 phút, không bôi thuốc hay dán bất kỳ vật gì lên vết bỏng, nên đến cơ sở y tế gần nhất.