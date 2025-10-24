Hà Nội

Đặt điện thoại cạnh giường, thói quen nhỏ hại sức khỏe lớn

Số hóa

Đặt điện thoại cạnh giường, thói quen nhỏ hại sức khỏe lớn

Không gây ung thư như lời đồn, nhưng việc để điện thoại sát đầu giường khi ngủ vẫn là thói quen có thể khiến bạn mất ngủ, đau cổ và mỏi mắt về lâu dài.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người tin rằng để điện thoại gần đầu khi ngủ có thể gây ung thư não, nhưng các nghiên cứu lớn cho thấy điều đó chưa được chứng minh.
Theo WHO, sóng điện thoại chỉ được xếp vào nhóm “có thể gây ung thư”, tương tự như dưa muối hay xăng, nên không đủ bằng chứng để khẳng định nguy hiểm.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng khẳng định chưa có dữ liệu nào cho thấy điện thoại gây bệnh lý thần kinh hay làm tổn thương tế bào.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại không nằm ở sóng điện thoại mà ở cách chúng ta sử dụng nó sai thời điểm.
Việc cầm máy liên tục, đặc biệt là khi nằm, khiến cổ và cột sống chịu áp lực lớn, dễ gây thoái hóa và đau mỏi vai gáy.
Ánh sáng xanh từ màn hình còn ức chế hormone melatonin, khiến giấc ngủ bị gián đoạn và cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau.
Nhiều người còn có thói quen cắm trại trong toilet cùng điện thoại, làm tăng nguy cơ trĩ và rối loạn tuần hoàn.
Các chuyên gia khuyên nên để điện thoại cách xa ít nhất một cánh tay khi ngủ để giúp bạn thật sự được nghỉ ngơi.
Thiên Trang (TH)
GALLERY MỚI NHẤT