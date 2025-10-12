Hà Nội

Edge 70, màn đáp trả smartphone siêu mỏng của Motorola

Hiện nay, mọi nhà sản xuất điện thoại đều muốn tạo ra những chiếc điện thoại mỏng. Với kinh nghiệm hàng đầu của mình, Motorola còn làm tốt hơn.

Tuệ Minh
Hiện nay, hầu hết các nhà sản xuất điện thoại đều hướng tới việc tạo ra những chiếc điện thoại siêu mỏng, và một trong những thương hiệu dày dạn kinh nghiệm nhất đang chứng minh lý do vì sao họ vẫn giữ vững vị thế trên thị trường.
Một trong những yếu tố để những chiếc smartphone thời điểm này được đánh giá cao đó là nó không phải hy sinh các thông số. Theo thông tin rò rỉ, mẫu Motorola Edge 70 sắp ra mắt sẽ được trang bị viên pin lớn hơn nhiều so với các đối thủ mỏng nhẹ phổ biến hiện nay.
Motorola đã chủ động tiết lộ thông tin về sản phẩm mới của mình. Motorola Edge 70 sẽ được trang bị viên pin 4.800mAh – con số này có thể không quá ấn tượng nếu so với các flagship hiện tại, nhưng thực tế lại là một bước tiến lớn.
Trang web chính thức của Motorola tại Ba Lan gần đây đã đăng tải một đoạn teaser ngắn về Edge 70. Theo trang này, đây là một phần trong chuỗi teaser hàng tuần, nơi công ty hé lộ từng phần về chiếc điện thoại mới vào mỗi thứ Tư.
Trên trang web đó, Motorola Edge 70 xuất hiện cùng một đoạn mô tả ngắn gọn về loại pin mà chiếc điện thoại siêu mỏng này sẽ sở hữu. Điều này càng được nhấn mạnh khi Motorola cho biết Edge 70 sẽ sử dụng pin silicon-carbon – công nghệ pin mà Samsung, Apple hay Google vẫn chưa áp dụng.
Pin silicon-carbon mang lại hiệu suất truyền năng lượng cao hơn, và viên pin 4.800mAh sử dụng công nghệ này có tiềm năng kéo dài thời lượng sử dụng hơn so với pin Li-ion truyền thống.
Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng Galaxy S25 Edge dày 5,8mm chỉ sở hữu viên pin khiêm tốn 3.900mAh, còn Apple iPhone Air mới ra mắt dùng pin 3.149mAh. Cả hai mẫu điện thoại này đều được tung ra nhằm đón đầu xu hướng thiết bị siêu mỏng. Galaxy S25 Edge chỉ dày 5,8mm, trong khi iPhone Air thậm chí còn mỏng hơn với 5,6mm.
Theo các báo cáo gần đây, Motorola Edge 70 cũng có độ dày 5,8mm, tương đương với sản phẩm mỏng nhất của Samsung. Tuy nhiên, so với các thế hệ Edge trước đây của Motorola, sự khác biệt về độ dày là khá rõ rệt, dù dòng sản phẩm này luôn được gắn mác “siêu mỏng”.
Trang web chính thức của Motorola cũng đăng tải một số thông báo pháp lý liên quan đến các tính năng chưa được đề cập trên trang. Ví dụ, có thông tin cho rằng Edge 70 đạt chuẩn kháng nước/bụi IP68 và IP69, cùng camera 50MP. Tuy nhiên, đây chỉ là các thông báo pháp lý chung, nên người dùng cần cân nhắc khi tiếp nhận thông tin này.
Dù vậy, một số chi tiết thú vị cũng được hé lộ. Cụ thể, giá bán dự kiến của Edge 70 sẽ dao động từ 799 đến 899 euro. Ngoài ra, trang web cũng đề cập đến kính Gorilla Glass i7, cho thấy Motorola có thể đã chọn loại vật liệu này cho mặt kính màn hình. VRAM cũng được nhắc đến, đây là một điểm cộng đáng chú ý trên một thiết bị siêu mỏng.
Dù không còn là cái tên quen thuộc với nhiều người dùng, Motorola vẫn sản xuất những chiếc điện thoại Android chất lượng, đủ sức cạnh tranh với Google, Samsung, OnePlus và nhiều thương hiệu khác. GSMArena cũng cho biết Edge 70 sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 68W và sạc không dây 15W, nhiều khả năng là chuẩn Qi2. Tuy nhiên, chưa rõ máy có “sẵn sàng cho Qi2” hay không.
Thiết bị này cũng sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 và RAM 12GB. Nhìn chung, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc, nhất là khi các thiết bị Android và iOS siêu mỏng khác thường phải đánh đổi nhiều tính năng.
Motorola hé lộ smartphone siêu mỏng với cấu hình vượt trội.
Tuệ Minh
9to5google.com
