Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Pin yếu, giá gọi xe tăng và bí ẩn thuật toán AI của Uber

Số hóa

Pin yếu, giá gọi xe tăng và bí ẩn thuật toán AI của Uber

Nghiên cứu tại Bỉ hé lộ giá Uber có thể tăng lên khi pin điện thoại của khách hàng sắp hết, làm dấy lên tranh cãi về đạo đức khi AI thu thập dữ liệu người dùng.

Thiên Trang (TH)
Theo tờ báo Bỉ Dernière Heure, một nghiên cứu ở Brussels cho thấy Uber có thể tính giá cao hơn nếu pin điện thoại của người dùng yếu.
Theo tờ báo Bỉ Dernière Heure, một nghiên cứu ở Brussels cho thấy Uber có thể tính giá cao hơn nếu pin điện thoại của người dùng yếu.
Cụ thể, hai chuyến đi giống hệt nhau nhưng chênh nhau 6% giá chỉ vì mức pin khác nhau.
Cụ thể, hai chuyến đi giống hệt nhau nhưng chênh nhau 6% giá chỉ vì mức pin khác nhau.
Uber phủ nhận việc sử dụng thông tin pin trong thuật toán định giá, khẳng định giá dựa trên cung và cầu.
Uber phủ nhận việc sử dụng thông tin pin trong thuật toán định giá, khẳng định giá dựa trên cung và cầu.
Tuy nhiên, cựu giám đốc nghiên cứu của Uber từng thừa nhận rằng người dùng có pin yếu thường sẵn sàng trả giá cao hơn.
Tuy nhiên, cựu giám đốc nghiên cứu của Uber từng thừa nhận rằng người dùng có pin yếu thường sẵn sàng trả giá cao hơn.
Thuật toán “định giá động” sử dụng dữ liệu lớn và máy học để dự đoán mức giá mà khách hàng sẵn lòng chi trả.
Thuật toán “định giá động” sử dụng dữ liệu lớn và máy học để dự đoán mức giá mà khách hàng sẵn lòng chi trả.
AI thu thập nhiều biến số như thời gian, vị trí, sự kiện, hành vi đặt xe để điều chỉnh giá theo từng phút.
AI thu thập nhiều biến số như thời gian, vị trí, sự kiện, hành vi đặt xe để điều chỉnh giá theo từng phút.
Công nghệ này giúp Uber tối ưu doanh thu nhưng cũng làm dấy lên câu hỏi về ranh giới đạo đức trong thu thập dữ liệu.
Công nghệ này giúp Uber tối ưu doanh thu nhưng cũng làm dấy lên câu hỏi về ranh giới đạo đức trong thu thập dữ liệu.
Dữ liệu đang là mỏ vàng của AI, nhưng nếu vượt lằn ranh đỏ về quyền riêng tư, niềm tin người dùng sẽ là thứ bị đánh đổi.
Dữ liệu đang là mỏ vàng của AI, nhưng nếu vượt lằn ranh đỏ về quyền riêng tư, niềm tin người dùng sẽ là thứ bị đánh đổi.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#ứng dụng gọi xe công nghệ #dữ liệu #uber #quyết định bằng dữ liệu #quyết định bằng data #AI định giá

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT