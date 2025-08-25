Hà Nội

Danh tính gái xinh chụp ảnh với nam chiến sĩ điển trai viral mạng xã hội

Cộng đồng trẻ

Danh tính gái xinh chụp ảnh với nam chiến sĩ điển trai viral mạng xã hội

Trong buổi hợp luyện thứ hai, khoảnh khắc chụp ảnh cùng nam chiến sĩ điển trai được một cô gái đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của netizen.

Trầm Phương
Trong ngày diễn ra buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80), tranh thủ thời gian trước giờ hợp luyện, nhiều chiến sĩ đã giao lưu, chụp ảnh cùng người dân. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh cô nàng "hot girl chạy bộ" Hà Kim chụp cùng nam chiến sĩ điển trai được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Hà Kim cười tươi rạng rỡ bên cạnh nam chiến sĩ trong bộ quân phục nghiêm trang. (Ảnh: FBNV)
HÌnh ảnh nhận về rất nhiều lượt yêu thích cùng những bình luận tích cực. Khoảnh khắc đẹp đã thể hiện sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang với quần chúng nhân dân, đồng thời sự hào hứng, vui vẻ của người dân đã truyền năng lượng tích cực đến cho các chiến sĩ tham gia hợp luyện. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân của mình, Hà Kim cũng đăng tải những khoảnh khắc khác khi cô nàng hòa mình cùng dòng người để đi xem buổi hợp luyện. (Ảnh: FBNV)
"Hot girl chạy bộ" lựa chọn trang phục nhẹ nhàng, thoải mái, mang chiếc khăn quàng đỏ sao vàng. (Ảnh: FBNV)
Hà Kim (tên thật là Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1995 tại Hà Nội). Cô được biết đến là một gymmer, hot tiktoker với gần 500.000 người theo dõi trên nền tảng Tiktok. (Ảnh: FBNV)
Được biết, Hà Kim hiện là chuyên viên cao cấp quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên cho một ngân hàng lớn tại Hà Nội. (Ảnh: FBNV)
Cô được nhiều người biết đến từ hình ảnh cô nàng tham gia giải chạy tại Hà Nội đã được đăng tải trên một group thường xuyên chia sẻ gái xinh châu Á.(Ảnh: FBNV)
Sở hữu ngoại hình khỏe khoắn, thân hình cân đối và gương mặt xinh đẹp, Hà Kim luôn là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi cô xuất hiện. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng sở hữu phong cách thời trang trẻ trung, năng động. (Ảnh: FBNV)
