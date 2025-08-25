Hà Nội

Nữ chiến sĩ khối Quân y "đốn tim" với nhan sắc ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

Nữ chiến sĩ khối Quân y "đốn tim" với nhan sắc ngọt ngào

Nữ chiến sĩ Dương Khánh Chinh trong các buổi hợp luyện diễu binh đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào.

Trầm Phương
Trong buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hình ảnh một nữ chiến sĩ khối Quân y xinh đẹp đã nhanh chóng "gây bão" trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Với vẻ ngoài thanh tú, gương mặt tươi tắn, rạng rỡ, cô đã thu hút sự chú ý và nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Nữ chiến sĩ đó chính là Dương Khánh Chinh - một trong những gương mặt nổi bật của khối Nữ sỹ quan Quân y. (Ảnh: FBNV)
Dù khoác trên mình bộ quân phục nghiêm trang, nhưng Dương Khánh Chinh vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào. (Ảnh: FBNV)
Được biết, Khánh Chinh từng là cựu học sinh chuyên toán của Trường THPT Chuyên Bắc Kạn. (Ảnh: FBNV)
Cô hiện công tác tại đơn vị Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Đức Xuân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: FBNV)
Những khoảnh khắc cô trong quân phục, không chỉ thể hiện sự tự hào, mà còn khắc họa vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, vừa duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam trong quân đội. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh của Khánh Chinh đã lan truyền mạnh mẽ, trở thành một trong những "bóng hồng" xinh đẹp gây ấn tượng sâu sắc nhất trong buổi tổng hợp luyện, góp phần lan tỏa niềm tự hào về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. (Ảnh: FBNV)
Trước đó, Khánh Chinh cũng cũng từng tham gia diễu binh, diễu hành mừng kỉ niệm 50 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). (Ảnh: FBNV)
Ngày 24/8, hơn 16.300 chiến sĩ Quân đội, Công an tiếp tục tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần hai chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: FBNV)
