Danh tính đối tượng tông thiếu tá CSGT hy sinh ở Lai Châu

Chiều 2/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hà Văn Minh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu.

Thiếu tá Hà Văn Minh.

Ngoài ra, Công an tỉnh Lai Châu cũng đề nghị Bộ Công an trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tá Hà Văn Minh. Trước đó, vào chiều 28/6, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu thực hiện nhiệm vụ tại km4+600 quốc lộ 4D thuộc thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ (cũ), phát hiện 2 xe máy (1 xe Wave, 1 xe Winner) vi phạm giao thông.

Thấy vậy, Thiếu tá Hà Văn Minh ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, 2 đối tượng ngồi trên chiếc xe máy Winner đã không chấp hành hiệu lệnh. Đối tượng điều khiển xe máy đã liều lĩnh tăng ga, lái xe đâm thẳng vào người đồng chí Minh rồi bỏ chạy. Hậu quả, anh Minh bị thương nặng.

Theo cảnh sát, sau khi xảy ra sự việc, đồng đội đã đưa Thiếu tá Minh đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Minh đã từ trần vào lúc 8h ngày 2/7. Công an tỉnh Lai Châu thông tin thêm, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã điều tra, truy tìm các đối tượng gây ra vụ việc nêu trên.

Theo đó, hai đối tượng đi xe máy đâm vào Thiếu tá Minh là Mùa A Hảo (SN 2007, lái xe) và Vàng A Nu (SN 2008, người ngồi sau, cả hai cùng ở xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

