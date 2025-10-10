Hà Nội

Danh tính cô gái xinh đẹp khiến dân mạng 'đứng hình' trong lễ hội ở Thái Lan

Cộng đồng trẻ

Xuất hiện trong lễ hội truyền thống ở Thái Lan, một cô gái với vẻ đẹp vừa kiêu sa, vừa ngọt ngào khiến cộng đồng mạng phải truy tìm danh tính.

Trầm Phương
Một loạt ảnh lan truyền trên mạng xã hội gần đây đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng quốc tế, đặc biệt là Thái Lan, bởi vẻ đẹp kiêu sa, ngọt ngào của một cô gái trong trang phục truyền thống Thái Lan. (Ảnh: IGNV)
Danh tính của nhân vật chính không ai khác chính là Yoshi Rinrada Thurapan, cựu Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan (Miss Tiffany's Universe) năm 2017. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này được ghi lại khi Rinrada Thurapan tham gia vào Lễ hội Mãn chay (Ok Phansa), một nghi thức Phật giáo quan trọng đánh dấu sự kết thúc của ba tháng an cư kiết hạ. (Ảnh: IGNV)
Bản thân Rinrada cũng đã xác nhận việc tham gia sự kiện này trên trang Instagram cá nhân, bày tỏ lòng biết ơn khi được góp mặt trong hoạt động truyền thống. (Ảnh: IGNV)
Tại sự kiện, Yoshi Rinrada xuất hiện lộng lẫy và nổi bật. Cô khoác lên mình bộ trang phục truyền thống Thái Lan với phong cách cổ điển, thường thấy trong các lễ rước hoặc sự kiện hoàng gia. (Ảnh: IGNV)
Cô mặc chiếc sabai (khăn vắt qua ngực) và phần váy dạng sarong (váy quấn truyền thống) màu đỏ đô sang trọng. Phần Sabai được quấn khéo léo để lộ vòng eo thon gọn, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô. (Ảnh: IGNV)
Trang sức được lựa chọn tinh xảo, bao gồm chiếc vòng cổ lớn bằng vàng nổi bật cùng mặt dây chuyền chạm khắc tinh xảo ở phần ngực, cùng với nhiều chiếc vòng tay bằng vàng và thắt lưng kim loại lấp lánh. (Ảnh: IGNV)
Cô búi tóc gọn gàng, cài một vòng hoa màu vàng nhạt, kết hợp với chuỗi hoa rủ xuống duyên dáng, mang lại vẻ ngoài thanh lịch và quý phái, khiến người hâm mộ không ngừng ví cô như một "nữ thần" hay "tiên nữ". (Ảnh: IGNV)
Rinrada Thurapan (sinh năm 1997) luôn được mệnh danh là một trong những mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan. (Ảnh: IGNV)
Sau khi đăng quang Miss Tiffany's Universe 2017 và giành ngôi Á hậu 1 Miss International Queen 2018, cô tích cực hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và người mẫu. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Yoshi Rinrada Thurapan #lễ hội Thái Lan #Hoa hậu chuyển giới #Trang phục truyền thống #Lễ hội Mãn chay

