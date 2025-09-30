Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Danh tính 9 nạn nhân tử vong do lốc xoáy ở Ninh Bình

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 9 nạn nhân tử vong sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình.

Gia Đạt

Theo thống kê của tỉnh Ninh Bình, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi vào ngày 29/9, khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương. Trong đó, 8 nạn nhân tử vong do lốc xoáy làm sập đổ nhà. Xã Quỹ Nhất có 4 nạn nhân, gồm: Ông Hoàng Văn Khiêm (SN 1934, thôn Phú Bình), bà Đoàn Thị Nhị (SN 1938, thôn Phú Bình), ông Nguyễn Văn Khanh (SN 1952, thôn 10); bà Trần Thị Râng (SN 1950, thôn 10).

capture-8048.png
Một căn nhà bị tàn phá hoàn toàn sau cơn lốc.

Các nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1989, tổ dân phố 3, xã Hải Thịnh), bà Phạm Thị Hải (SN 1958, thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh), bà Nguyễn Thị Sen (SN 1940, đội 1, xã Hồng Phong), ông Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1957, xóm 4, xã Chất Bình).

Một trường hợp tử vong do cây đổ đè vào người là ông Bùi Văn Khíp (SN 1941, thôn Đồi, xã Gia Hưng). Ngoài ra, mưa bão ở Ninh Bình còn khiến 24 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống điện bị tốc mái, gãy đổ gây thiệt hại nặng.

Khoảng 3h đến 5h ngày 29/9, khi tâm bão Bualoi đang hoành hành tại Nghệ An - Hà Tĩnh thì cách xa khoảng 200 km, tại Ninh Bình, lốc xoáy xuất hiện quét qua hàng loạt xã Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng loạt nhà dân bị đổ sập, nhiều tuyến đường liên xã tê liệt bởi cây xanh gãy đổ, dây điện chằng chịt chắn ngang.

Bà Hoàng Thị Hường (ở xã Quỹ Nhất) nói: “Khoảng 5h sáng, vợ chồng tôi vừa thức dậy như thường lệ. Ngôi nhà mới được sửa sang, bắn mái tôn năm ngoái nên tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều. Bất ngờ, tiếng gió ào ào nổi lên. Chồng tôi hoảng hốt kêu: ‘Bà ơi, đổ nhà rồi, chạy đi!’. Tôi vừa kịp chạy vào buồng thì gian nhà ngoài đã sập xuống. Nếu vợ chồng tôi còn nằm ngủ, có lẽ đã chết cả hai. Tất cả diễn ra trong chưa đầy 5 phút”.

Hiện tại, chính quyền tỉnh Ninh Bình và và các đơn vị đang tập trung khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định đời sống cho người dân.

>>> Xem thêm video: Lốc xoáy ở Ninh Bình khiến nhiều người tử vong

#lốc xoáy Ninh Bình #tử vong Ninh Bình #địa phương Ninh Bình #thảm họa tự nhiên #người thiệt mạng Ninh Bình #tin tức lốc xoáy

Bài liên quan

Xã hội

Liên tiếp cứu được người mắc kẹt do bão số 10 ở Thanh Hoá

Thanh Hóa đang trải qua những ngày khắc nghiệt khi bão số 10 đổ bộ, gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

Trước tình hình thiên tai phức tạp, lực lượng Công an Thanh Hóa, nhất là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã khẩn trương ứng cứu người dân.

Vào hồi 11h15 ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH) nhận được tin báo từ Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc về việc có 13 người bị mắc kẹt, cô lập do nước lũ dâng cao tại trang trại nuôi lợn ở bãi bồi sông Làng Ngòn, thuộc thôn Cao Phong, xã Ngọc Lặc.

Xem chi tiết

Xã hội

Lũ lớn trên sông suối tại Lào Cai, nhiều thủy điện xả lũ

Hoàn lưu của cơn bão số 10 đã gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh Lào Cai và khu vực Tây Bắc. Theo đó, mực nước trên các sông suối dâng cao đột ngột.

Trong đêm 29/9, để đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du, hàng loạt các nhà máy thủy điện trên sông Chảy, bao gồm Bắc Hà, Nậm Lúc, Bảo Nhai, Vĩnh Hà, Phúc Long và Thác Bà, đã đồng loạt phát thông báo xả lũ.

giong-10.jpg
Lũ lớn trên sông Hồng qua phường Lào Cai
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội mưa trắng trời, ngập úng, giao thông bị gián đoạn

Sáng 30/9, Hà Nội xảy ra mưa lớn, kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

kto-tl_1afb992e52cad89481db.jpg
Sáng 30/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, Hà Nội xảy ra tình trạng mưa lớn, kéo dài khiến nhiều tuyến đường xảy ra ngập úng, giao thông bị gián đoạn.
kto-tl_7f581578de9c54c20d8d.jpg
Ngay từ sáng sớm, nhiều học sinh Hà Nội vẫn phải đến trường trong cơn mưa nặng hạt.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới