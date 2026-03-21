Danh sách các tướng quân đội trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong số 500 ĐBQH khóa XVI có Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng nhiều tướng lĩnh quân đội.

Thiên Tuấn

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 2 lần điều chỉnh, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, thống nhất lập danh sách 217 người ở trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, Bộ Quốc phòng tăng 1 đại biểu là 14 đại biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Đức Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng có tên trong danh sách trúng cử.

Bên cạnh đó, nhiều tướng lĩnh thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm:

Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ứng cử tại Tp.Hà Nội.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, ứng cử tại Tp.HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh Tp.HCM, ứng cử tại Tp.HCM.

Trung tướng Dương Văn Thăng - Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án TAND Tối cao, ứng cử tại Tp.HCM.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy Quân khu 9, ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5, ứng cử tại tỉnh Gia Lai.

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch - Phó Tư lệnh Quân khu 1, ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4, ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Tô Thành Quyết - Phó Tư lệnh Quân khu 3, ứng cử tại tỉnh Ninh Bình.

Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh Quân khu 2, ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4, ứng cử tại tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, ứng cử tại tỉnh Quảng Trị.

Công bố 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết, ngày 14/02/2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Tính đến ngày 12/3/2026, có chính thức 863 người ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 216 người (giảm 01 người); địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu (trong đó có 5 người tự ứng cử, tỷ lệ 0,58%).

Công tác lập và rà soát danh sách cử tri được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Theo báo cáo, tổng số cử tri bầu đại biểu Quốc hội là 76.423.940 cử tri.

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội.

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế công bố Nghị quyết cỉa Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngày 15/3/2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Hôm nay (21/3), công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 21/3, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức họp báo công bố Nghị quyết Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XVI.

Ngày 15/3 vừa qua, 76 triệu cử tri trên mọi miền đất nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3 vừa qua, 76 triệu cử tri trên mọi miền đất nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

