Ngày mai, Quốc hội khoá XVI khai mạc, bầu Chủ tịch Quốc hội khoá mới

Ngày mai, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Ngày 5/4, tại phiên họp trù bị, Quốc hội đã thông qua chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI. Theo đó, ngày mai (6/4/2026), kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá mới sẽ chính thức khai mạc.

Theo chương trình, 7h sáng, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đoàn đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Đúng 8h, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI khai mạc và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Chủ tịch Quốc hội khóa XV phát biểu khai mạc Kỳ họp; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm phát biểu.

Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau lễ khai mạc, Quốc hội sẽ họp riêng: Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XVI.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo).

Đáng chú ý, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ, phát biểu nhậm chức.

Chiều cùng ngày, Quốc hội họp riêng về các nội dung: Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội các dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên họp thứ Nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội...