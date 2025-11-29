Hà Nội

Món bún quê mộc mạc ở Ninh Bình bất ngờ khiến thực khách xếp hàng chờ

Du lịch

Món bún quê mộc mạc ở Ninh Bình bất ngờ khiến thực khách xếp hàng chờ

Những sợi bún to mềm, nước dùng ngọt dịu hòa cùng riêu cua nồng nàn khiến bún đũa Nam Định (nay Ninh Bình) trở thành ký ức khó quên của du khách.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi nhắc đến ẩm thực Nam Định (nay Ninh Binh) ngoài phở, bánh xíu páo hay xôi xíu, bún đũa là món ăn dân dã nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng thực khách. Sợi bún to, dài, trắng tinh như hình cái đũa, mềm nhưng vẫn săn chắc, là điểm đặc trưng khiến bún đũa khác biệt so với những món bún khác. Ảnh luhanhvietnam
Một bát bún đũa ngon không thể thiếu riêu cua tươi, nước dùng vừa chua dịu nhờ cà chua, vừa đậm đà mùi cua đồng. Ảnh phunuvietnam
Khi nồi nước sôi, màu vàng óng của mỡ phi hành, ánh hồng của gạch cua cùng màu trắng của bún và xanh của rau sống tạo nên một tổng thể hấp dẫn về màu sắc.
Húp một muỗng nước béo ngậy, thêm chút ớt chưng hay ớt tươi, thực khách sẽ cảm nhận được sự hòa quyện tinh tế trong từng hương vị. Ảnh JC Vương
Rau sống đi kèm cũng đóng vai trò quan trọng, làm tăng vị thanh mát cho món ăn. Mùa nào thức nấy, có thể là rau muống, rau cải, kinh giới, tía tô, húng láng hay ngổ ba lá… thậm chí đôi khi còn có giá sống hay rau rút. Ảnh Internet
Sự đa dạng này khiến bún đũa hợp khẩu vị cả bốn mùa: trời nắng thì vị thanh thanh, trời se lạnh thì bát bún nóng hổi càng thêm hấp dẫn. Ảnh Internet
Mỗi quán bún đũa có cách nêm nếm riêng, nhưng hầu hết đều giữ được tinh thần đặc trưng: “trong chua có ngọt”, mang nét gia truyền đặc biệt. Chính sự giản dị nhưng tinh tế này khiến bún đũa trở thành món ăn dễ ghi dấu trong ký ức của bất cứ ai đã từng thưởng thức. Ảnh phunuvietnam
Để trải nghiệm hương vị bún đũa chuẩn vị, du khách có thể ghé các quán lâu đời như bún đũa bà Bảy đối diện chợ Hoàng Ngân, bún đũa 134 Trường Chinh, Minh Khai, hoặc khám phá các quán ven chợ Rồng, chợ Ngõ Ngang. Một bát bún nóng hổi, với sợi bún trắng, gạch cua đỏ hồng, rau xanh tươi mát, sẽ khiến thực khách cảm nhận trọn vẹn nét đặc sắc của ẩm thực Ninh Bình
Bún đũa Nam Định không chỉ là món ăn, mà còn là trải nghiệm văn hóa, là ký ức về những buổi sáng yên bình, khi ngồi nhâm nhi bát bún bên làn gió nhẹ và cảnh phố phường thanh tĩnh. Với bất cứ du khách nào, một lần thưởng thức bún đũa sẽ để lại dư vị khó quên, khiến người ta luôn muốn quay lại. Ảnh dulichluhanh
