"Tuyệt đối điện ảnh" Concert Quốc gia đặc biệt

Tối 1/9, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thực hiện, phối hợp với các đơn vị nghệ thuật hàng đầu cả nước tổ chức Concert Quốc gia đặc biệt với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Concert Quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là bản giao hưởng của lịch sử, nơi âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc hòa quyện, kể câu chuyện 80 năm của dân tộc Việt Nam, từ những đêm dài nô lệ đến kỷ nguyên độc lập, tự do và khát vọng vươn xa.

Chương trình là điểm hẹn của khoảng 20.000 khán giả, cùng sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam tiêu biểu ở nước ngoài…

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các quan khách quốc tế tham gia Concert Quốc gia.

Phát biểu tại Concert Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: “80 năm qua, văn hóa nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam. Chương trình nghệ thuật đặc biệt hôm nay không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đêm nhạc quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” gồm 3 chương nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa âm nhạc, múa, khí nhạc, phóng sự tư liệu, trình chiếu hình ảnh nghệ thuật và công nghệ sân khấu hiện đại, với sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ chuyên và không chuyên, cùng các dàn nhạc, hợp xướng và diễn viên quần chúng đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật lớn trên cả nước.

Chặng mở đầu với chủ đề “Con đường độc lập - thống nhất” tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc qua những giai đoạn lịch sử quan trọng từ đêm dài nô lệ đến ngày độc lập 2/9/1945, chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 - thống nhất đất nước. Qua các phần trình diễn mãn nhãn, cảm xúc, đưa khán giả ngược dòng lịch sử, về những ngày đen tối của dân tộc trong ách nô lệ, để rồi cùng sống lại khát vọng giành lại tự do.

Giao hưởng “Tổ quốc tôi” mở màn bằng âm hưởng hùng tráng, kết hợp dàn nhạc giao hưởng và dân tộc cùng hơn 1.000 diễn viên múa tạo nên bức tranh đại hợp xướng về tình yêu quê hương đất nước. Tiếp đó, tiết mục nghệ thuật “Tự nguyện - Ca ngợi Tổ quốc” với sự thể hiện của Sèn Hoàng Mỹ Lan, Đăng Dương, Lâm Bảo Ngọc... gợi nhắc tinh thần yêu nước và lý tưởng cống hiến vì Tổ quốc. Hoạt cảnh “Đêm dài nô lệ” và hình tượng Nguyễn Ái Quốc đứng trước nỗi đau dân tộc là điểm nhấn xúc động, thể hiện sự hình thành lý tưởng cách mạng.

Khoảnh khắc tái hiện lễ Độc lập 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình trở thành điểm nhấn xúc động, khi Tuyên ngôn Độc lập vang lên trong ánh sáng thiêng liêng. Các ca khúc “Người Hà Nội”, “Chiến thắng Điện Biên”, “Giải phóng miền Nam”, “Đất nước trọn niềm vui”... tiếp nối như một bản trường ca chiến thắng, khẳng định sức mạnh bất diệt và khát vọng thống nhất non sông.

Nếu chương I khắc họa những gian khổ và chiến thắng, chương II mở ra bức tranh tràn đầy sức sống của một Việt Nam sau thống nhất. Clip nghệ thuật mở đầu tái hiện niềm vui hân hoan ngày Bắc Nam sum họp năm 1975, khơi dậy khí thế kiến thiết.

Điểm nhấn đặc biệt là “Khát vọng tuổi trẻ”, sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và rapper Double 2T, mang hơi thở hiện đại, biểu tượng cho khát khao vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay. Cùng với đó, âm hưởng hội nhập được thổi bùng qua ca khúc “Welcome to Vietnam” với sự thể hiện của Mono, Lamoon, Hoàng Bách… một lời chào thân thiện gửi đến bạn bè quốc tế, khẳng định hình ảnh Việt Nam năng động, trẻ trung, mến khách.

Từ khát vọng dựng xây trong hòa bình, chương 3 với chủ đề “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ”, mang đậm sắc thái đương đại, gắn kết quá khứ - hiện tại - tương lai, lan tỏa thông điệp về sự đồng lòng, đoàn kết dân tộc và khát vọng vươn xa của Việt Nam.

Phần kết chương trình mang đến không khí rực rỡ, hiện đại, song vẫn thấm đẫm tinh thần dân tộc. “Sức mạnh đoàn kết - Nối vòng tay lớn” với sự kết hợp của Hoàng Hồng Ngọc và rapper Quân Lee, thể hiện tinh thần gắn bó keo sơn Bắc - Trung - Nam.

Cao trào chương trình là khi “Tiến quân ca” - Quốc ca thiêng liêng vang lên hùng tráng, hòa quyện, với sự tham gia của ca sĩ Trọng Tấn, Nhóm Dòng thời gian, Dàn nhạc Giao hưởng, Hợp xướng thiếu nhi, tập thể diễn viên múa và lực lượng quần chúng các chiến sĩ tiêu binh Đoàn Nghi lễ Quân đội (Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam). Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, khẳng định sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.

Đêm nghệ thuật đặc biệt không chỉ khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, mốc son mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam mà còn tôn vinh hành trình 80 năm hình thành, phát triển của đất nước: Từ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới và hội nhập.

Chương trình cũng là lời tri ân sâu nặng tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ cả nước đã hy sinh vì độc lập, thống nhất, hòa bình. Đồng thời, truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo, dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại mới, đặc biệt là cho thế hệ trẻ hôm nay.

