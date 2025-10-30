Con bò nổi điên húc văng cụ ông vì bị hất nước xua đuổi

Một vụ việc thương tâm xảy ra tại thành phố Moradabad, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), khi một cụ ông không may bị bò tấn công dẫn đến tử vong.

Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 9h45 sáng ngày 25/10, tại khu vực Chandan Nagar, thuộc Đồn Cảnh sát Civil Lines. Nạn nhân được xác định là cụ Khajan Singh. Dù được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, cụ không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cho thấy, cụ ông đang chống gậy đi bộ thì một con bò tiến lại gần. Cụ cố gắng xua đuổi con vật bằng gậy, và một người phụ nữ gần đó cũng đến hỗ trợ.

Khi cụ ông đang lùi lại để tránh, một người đàn ông khác đã hắt nước về phía con bò nhằm xua đuổi nó. Tuy nhiên, hành động này khiến con vật trở nên hung dữ, bất ngờ lao tới húc cụ ông ngã xuống đất.

Cụ ông được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương nghiêm trọng, nạn nhân đã không qua khỏi.