Chiếc bình cổ La Mã 1.800 năm tuổi hé lộ cảnh đấu sĩ kinh thiên

Chiếc bình cổ Colchester 1.800 năm tuổi khiến giới khảo cổ sửng sốt với hình ảnh mô tả các trận đấu sinh tử của đấu sĩ La Mã tại Anh.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật tại Colchester (một thành phố ở phía đông bắc Essex, nước Anh), các chuyên gia đến từ Bảo tàng Colchester bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Bảo tàng Colchester.
Đó là một chiếc bình cổ, được chế tác vào khoảng năm 160-200 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Colchester.
Để tiện cho công tác nghiên cứu, họ gọi đây là Chiếc bình cổ Colchester. Ảnh: @Bảo tàng Colchester.
Chiếc bình cổ Colchester này cao khoảng 9 cm, được làm từ đất sét địa phương. Ảnh: @Bảo tàng Colchester.
Điều đáng nói là mặt ngoài chiếc bình cổ Colchester này đúc nổi một cảnh tượng trận đấu của đấu sĩ đấu kiếm ở Anh thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Bảo tàng Colchester.
Trên bình còn có dòng chữ khắc tên hai đấu sĩ, Memnon và Valentinus, gây ngạc nhiên các chuyên gia bảo tàng. Ảnh: @Bảo tàng Colchester.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
