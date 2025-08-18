Hà Nội

Chính trị

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Học viện Lục quân phải đi đầu đổi mới

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Học viện Lục quân phải đi đầu đổi mới giáo dục, giữ vững vai trò trung tâm đào tạo cán bộ quân sự của toàn quân.

Bảo Giang

Sáng 18/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

quang-canh-dai-hoi.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Bảo Giang

Dự Đại hội còn có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; cùng đại diện các cơ quan thuộc Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự; Công an tỉnh Lâm Đồng và 165 đại biểu đại diện đảng viên toàn Đảng bộ.

image-2.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Bảo Giang

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương những kết quả Học viện đạt được trong nhiệm kỳ 2020–2025, hoàn thành toàn bộ 16 chỉ tiêu, trong đó 9 chỉ tiêu vượt mức. Đồng chí nhấn mạnh, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với Học viện Lục quân.

Đại tướng đề nghị Đảng bộ Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học; gắn đào tạo với yêu cầu tác chiến hiện đại và tổ chức, biên chế mới của Quân đội.

Đồng thời, thực hiện nghiêm phương châm “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất”, bảo đảm chất lượng đầu ra của học viên, đáp ứng yêu cầu công tác trong Quân đội và khi được phân công tại các cơ quan Trung ương, địa phương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Học viện Lục quân phải đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học có chất lượng cao; tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao vị thế và uy tín của Học viện trong hệ thống giáo dục – đào tạo của Quân đội.

hv13.jpg
Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân phát biểu Khai mạc Đại hội.

Trước đó, phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân khẳng định, Đại hội lần thứ XIV là dấu mốc quan trọng trong quá trình gần 80 năm xây dựng, phát triển của Học viện; đồng thời là dịp kiểm điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, giải pháp xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cho toàn quân, Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

image-3.jpg
Các đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh, tư liệu chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIV. Ảnh: Bảo Giang

Đại hội Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện, đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

