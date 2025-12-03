Chân dung tân Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh Quản Minh Cường

Ông Quản Minh Cường được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 2568-QĐNS/TW (ngày 28/11/2025) của Bộ Chính trị quyết định điều động ông Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Ông Quản Minh Cường 56 tuổi, quê Hưng Yên, có bằng tiến sĩ và thạc sĩ Luật, cử nhân Cảnh sát hình sự. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, ông bắt đầu công tác tại Công an Lào Cai và làm việc nhiều năm tại đây.

Ông sau đó về Bộ Công an, làm Thư ký Phó tổng cục trưởng Cảnh sát, Phó trưởng phòng Khoa học - Pháp chế, Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát; rồi biệt phái sang Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương, giữ chức Vụ phó của ban này và Vụ phó Bảo vệ Chính trị nội bộ của Ban Tổ chức Trung ương.

Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Phó ban Tổ chức Trung ương và một năm sau luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đầu 2025, ông được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đảm nhiệm chức vụ này cho đến nay.