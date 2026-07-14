Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Trung tướng Đinh Văn Nơi được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đặc khu Phú Quốc.

Chiều 14/7, Ban Tổ chức Trung ương triển khai quyết định của Ban Bí thư về việc Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, thôi tham gia Đảng uỷ Công an Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trung tướng Đinh Văn Nơi. Ảnh: BCA.

Trung tướng Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quán Long Hoà, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ; trình độ học vấn Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội.

Trước khi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020, ông Đinh Văn Nơi làm Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Từ 27/6/2020 đến 30/8/2022, ông Đinh Văn Nơi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ngày 21/1/2021, Thường trực Ban Bí thư có quyết định chỉ định ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 30/8/2022 đến 15/8/2024, ông Đinh Văn Nơi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 12/1/2023, Ban Bí thư có quyết định chỉ định ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 15/8/2024 đến nay, ông Đinh Văn Nơi được điều động về Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ A03 và tham gia Đảng ủy Công an Trung ương.

Trung tướng Đinh Văn Nơi được biết đến là người đã trực tiếp chỉ đạo điều tra, phá nhiều vụ án nóng liên quan đến buôn lậu, xã hội đen… Ông cũng có nhiều phát ngôn đanh thép về xử lý tội phạm.