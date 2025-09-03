Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 - khát vọng hùng cường của dân tộc

Đại lễ là sự kiện có quy mô chưa từng có, một khúc tráng ca nối liền 80 năm lịch sử, khẳng định ý chí bất khuất, lòng tự hào, khát vọng vươn lên của Dân tộc.

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã thành công rực rỡ - một đại lễ hùng tráng, trang nghiêm với nhiều niềm tự hào dân tộc.

Đại lễ không chỉ là một sự kiện có quy mô chưa từng có, mà còn là một khúc tráng ca nối liền 80 năm lịch sử, khẳng định ý chí bất khuất, lòng tự hào và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhấn mạnh rằng, đại lễ không chỉ là một sự kiện có quy mô chưa từng có, mà còn là một khúc tráng ca nối liền 80 năm lịch sử, khẳng định ý chí bất khuất, lòng tự hào và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Đại lễ là một khúc tráng ca nối liền 80 năm lịch sử

- Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là đại lễ có quy mô lớn chưa từng có, ấn tượng và điều đọng lại của đại lễ?

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình thực sự để lại trong tôi một ấn tượng sâu đậm, khó quên. Hơn 30.000 người tham gia, từ các khối quân đội, công an, đến lực lượng quần chúng, cùng sự xuất hiện hùng tráng của máy bay chiến đấu, trực thăng, tàu hải quân, xe cơ giới, khí tài hiện đại… tất cả đã hợp thành một bức tranh kỳ vĩ, vừa trang nghiêm vừa rực rỡ niềm tự hào dân tộc. Khi đoàn quân tiến qua lễ đài, khi những đội hình diễu binh, diễu hành rợp bóng cờ hoa đi qua khắp các tuyến phố Thủ đô trong sự cổ vũ, reo hò của hàng triệu người dân, tôi cảm nhận rõ ràng rằng sức mạnh của dân tộc không chỉ đến từ vũ khí hay khí tài, mà chính là từ tình yêu nước, từ sự đoàn kết son sắt của Nhân dân.

Trong từng bước chân đều vang vọng quá khứ hào hùng của cha ông, trong từng ánh mắt của những người dân đứng chật kín vỉa hè là sự xúc động, là niềm tin vào tương lai đất nước. Đại lễ không chỉ là một sự kiện có quy mô chưa từng có, mà còn là một khúc tráng ca nối liền 80 năm lịch sử, khẳng định ý chí bất khuất, lòng tự hào và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Cảm xúc còn đọng lại chính là sự hòa quyện giữa trang nghiêm và rộn ràng, giữa quá khứ oai hùng và hiện tại tươi sáng, giữa sức mạnh quân sự và sức mạnh nhân dân – tất cả đều hội tụ tại Quảng trường Ba Đình thiêng liêng, làm nên một ngày hội non sông thật sự của toàn dân tộc.

Hơn 30.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành, từ các khối quân đội, công an, đến lực lượng quần chúng...

Dàn khí tài hiện đại.

- Lòng yêu nước của dân tộc ta được kết tinh qua nhiều thế hệ để có độc lập, hòa bình hôm nay, Đại lễ một lần nữa minh chứng về lòng yêu nước của toàn dân tộc, của “triệu triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhìn nhận thế nào?

Lòng yêu nước của dân tộc ta đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, trải qua biết bao cuộc kháng chiến trường kỳ để giành và giữ độc lập, tự do. Đó là dòng chảy bền bỉ, nối từ thế hệ cha ông đến hôm nay, để rồi trong mỗi thời khắc trọng đại, lại bùng lên mạnh mẽ, trở thành ngọn lửa soi sáng con đường dân tộc đi tới. Đại lễ 80 năm Quốc khánh chính là minh chứng sinh động cho tinh thần ấy. Tôi nhìn thấy ở đó không chỉ sự hiện diện đông đảo của các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, mà còn là sự đồng điệu trong trái tim hàng triệu con người – từ em nhỏ tung bay lá cờ Tổ quốc, đến những cụ già rưng rưng nước mắt khi nghe lại khúc ca hùng tráng của ngày độc lập.

Lòng yêu nước hôm nay không còn chỉ được thể hiện trên chiến trường, mà đang hiện hữu trong từng hành động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nó chính là sự nhiệt huyết cống hiến của lớp trẻ, là tinh thần sáng tạo không ngừng của các nhà khoa học, là sự miệt mài lao động của những người công nhân, nông dân, là khát vọng vươn mình hội nhập của cả dân tộc. Đại lễ như một lời khẳng định rằng tình yêu nước luôn sống động, lan tỏa và không bao giờ phai nhạt; nó chính là sức mạnh mềm, là “hồn cốt” giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách để tiến về phía trước.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Thông điệp về khát vọng hùng cường

-Trong bài diễn văn tại Đại lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ: "Không lực cản nào có thể ngăn bước dân tộc ta trường tồn và phát triển; không thế lực nào có thể khuất phục được ý chí quật cường và khát vọng vươn lên của nhân dân Việt Nam” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn có thể nêu về ý nghĩa thông điệp trên?

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại lễ đã thực sự chạm tới trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam: “Không lực cản nào có thể ngăn bước dân tộc ta trường tồn và phát triển; không thế lực nào có thể khuất phục được ý chí quật cường và khát vọng vươn lên của nhân dân Việt Nam.” Đây không chỉ là lời nhấn mạnh trong một bài diễn văn, mà còn là sự tổng kết súc tích về hành trình lịch sử của dân tộc và là kim chỉ nam cho chặng đường phía trước.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam từng nhiều lần đối diện với những lực cản tưởng như không thể vượt qua – từ sự xâm lược của các đế quốc, thực dân cho đến những khó khăn, thử thách của công cuộc xây dựng đất nước trong hòa bình. Nhưng lần nào cũng vậy, nhờ ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết và tình yêu nước cháy bỏng, dân tộc ta đều đứng dậy, đều vượt qua và khẳng định vị thế của mình. Thông điệp của Tổng Bí thư nhắc nhớ mỗi người rằng sức mạnh ấy vẫn còn nguyên giá trị, và càng phải được khơi dậy mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Ngày nay, lực cản không chỉ đến từ những thế lực bên ngoài mà còn đến từ chính những thách thức nội tại: biến đổi khí hậu, cạnh tranh toàn cầu, sức ép hội nhập, hay những yếu kém cần khắc phục trong quản lý, phát triển. Nhưng với niềm tin bất diệt vào Nhân dân – nguồn gốc sức mạnh lớn nhất – Tổng Bí thư đã khẳng định rằng không có gì có thể khuất phục được khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Tôi tin rằng, thông điệp ấy không chỉ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, mà còn lan tỏa đến bạn bè quốc tế, như một tuyên ngôn về bản lĩnh và tầm vóc của Việt Nam trên con đường phát triển bền vững, tự tin hội nhập vào thế giới.

- Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh "Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân", - Đây được coi là thông điệp về khát vọng hùng cường và chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được khát vọng này?

Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước – Việt Nam phải trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, tôi cảm nhận rõ ràng đây không chỉ là một mục tiêu chính trị, mà là lời thề danh dự của cả dân tộc trước lịch sử. Nó mang ý nghĩa thiêng liêng như một ngọn cờ tập hợp toàn dân, để mỗi người Việt Nam đều ý thức rằng sự phấn đấu hôm nay chính là để kiến tạo một tương lai rạng rỡ cho thế hệ mai sau.

Khát vọng ấy không phải là điều xa vời. Sau 80 năm dựng xây, đất nước ta đã có một nền tảng vững chắc: kinh tế phát triển năng động, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao. Chúng ta đã có những thành tựu mà nhiều quốc gia phải mất hàng trăm năm mới đạt được. Điều quan trọng hơn cả, trong mỗi người dân, từ lãnh đạo đến người lao động bình thường, đều đang hiện hữu niềm tin và tinh thần cống hiến. Chính sự hội tụ của lòng dân, ý Đảng, cùng với bản lĩnh kiên cường đã được tôi luyện qua bao thử thách, là bảo đảm chắc chắn rằng khát vọng 2045 hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Tôi tin rằng, mục tiêu “quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc” sẽ trở thành kim chỉ nam, tạo động lực để mỗi cá nhân, mỗi tập thể nỗ lực không ngừng. Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng sự phát triển không chỉ đo bằng những con số kinh tế, mà còn bằng chất lượng cuộc sống, sự an vui, hạnh phúc của nhân dân, và bản sắc văn hóa trường tồn của dân tộc. Con đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng khát vọng hùng cường sẽ luôn là ngọn lửa soi sáng, để Việt Nam tự tin sải bước vào kỷ nguyên mới.

Một dân tộc kiêu hãnh đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập

- Truyền thông quốc tế nhấn mạnh sự kiện diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là màn trình diễn quy mô mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định dấu ấn lịch sử và con đường phát triển hiện nay?

Sự kiện trọng đại tại Quảng trường Ba Đình không chỉ là niềm tự hào của nhân dân cả nước, mà còn là khoảnh khắc để thế giới thêm một lần ngưỡng mộ Việt Nam. Trong ngày hội ấy, bạn bè quốc tế nhìn thấy một dân tộc đã đi qua chiến tranh khốc liệt, nghèo đói gian nan, nhưng vẫn đứng vững, kiêu hãnh và đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập. Những đội hình diễu binh trang nghiêm, những khối quần chúng hừng hực khí thế, hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các tuyến phố Thủ đô – tất cả đã trở thành thông điệp sống động về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, một Việt Nam khát vọng hùng cường và tràn đầy niềm tin vào tương lai.

Tôi cho rằng, khát vọng hòa bình của dân tộc ta đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa ra thế giới như một giá trị nhân văn cao cả. Trong bối cảnh nhiều khu vực còn chìm trong xung đột, thì hình ảnh đất nước Việt Nam – nơi người dân đoàn kết, chan hòa, cùng nhau xây dựng một xã hội phồn vinh, hạnh phúc – chính là minh chứng thuyết phục về sức mạnh của ý chí, bản lĩnh và lòng nhân ái. Đại lễ 80 năm Quốc khánh vì thế không chỉ khẳng định tầm vóc Việt Nam trước bạn bè quốc tế, mà còn là lời nhắn gửi rằng dân tộc Việt Nam luôn đồng hành cùng nhân loại trên con đường hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Kết thúc buổi lễ, khi tiếng nhạc quân hành còn vang vọng, tôi tin rằng trong lòng mỗi người Việt Nam đều dâng trào niềm tự hào và ý chí vươn lên, còn trong mắt bạn bè quốc tế, hình ảnh Việt Nam hôm nay là một đất nước mạnh mẽ, nhân văn, hội nhập và đầy hứa hẹn cho tương lai.

Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Bùi Hoài Sơn!