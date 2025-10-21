Hà Nội

Xã hội

Đà Nẵng chủ động cho học sinh nghỉ học ứng phó với bão và mưa lớn

Để ứng phó mưa bão, Đà Nẵng yêu cầu các trường chủ động cho học sinh nghỉ học, đồng thời chuẩn bị dạy học trực tuyến tại các khu vực ngập lụt, sạt lở.

Thanh Hà

Ngày 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Đà Nẵng ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 12 Fengshen bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu người đứng đầu các trường học, trung tâm giáo dục, chủ tịch UBND các phường, xã được chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết nguy hiểm, nhất là tại các khu vực thấp trũng, ngập úng, có cầu cống hoặc công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đồng thời, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học căn cứ vào thực tế để linh hoạt điều chỉnh lịch học.

anh-bai.png
Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết nguy hiểm. Ảnh: TV

Để đảm bảo an toàn, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai chỉ đạo của UBND TP và địa phương về phòng chống bão Fengshen, chủ động kiểm tra, chằng chống cơ sở vật chất, cắt tỉa cây xanh, gia cố mái nhà, hệ thống điện, tường rào.

Di chuyển thiết bị, tư liệu dạy học đến nơi cao ráo, khô thoáng; lắp đặt biển cảnh báo ở khu vực nguy hiểm và chuẩn bị phương án di dời người, tài sản khi cần thiết.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị cũng phải bố trí lực lượng trực 24/24, thường xuyên cập nhật diễn biến bão số 12, giữ liên lạc qua nhiều kênh để kịp thời thông báo đến phụ huynh, học sinh và giáo viên.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, nhà trường cần nhanh chóng báo cáo về Sở GD&ĐT và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Để đảm bảo chương trình dạy học trong trường hợp mưa bão diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT khuyến khích dạy học trực tuyến để không làm gián đoạn chương trình, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Được biết, sau chỉ đạo của Sở GD&ĐT, phường Hoà Cường thông báo cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học và THCS nghỉ học ngày 22/10. Riêng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường Đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên.

Phường này yêu cầu hiệu trưởng các trường chủ động phân công các bộ phận liên quan trực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Xã hội

Gia Lai triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó bão số 12 Fengshen

Tính đến trưa 21/10, các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 Fengshen.

Tính đến trưa 21/10, các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 (Fengshen). Cụ thể, đã kêu gọi được 1.892 tàu với 8.156 ngư dân vào neo đậu tại các bãi trú an toàn; 4.734 tàu với 33.138 ngư dân đã vào bờ tránh trú an toàn; hiện còn 1.041 tàu với 7.294 ngư dân đang hoạt động ngoài khu vực bị ảnh hưởng của bão.

Chiều tối 20/10, ông Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 Fengshen.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 12 Fengshen đổ bộ ngày 23/10, cảnh báo mưa lớn và lũ quét miền Trung

Thủ tướng yêu cầu các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão số 12 (Fengshen), dự kiến đổ bộ ngày 23/10, gây mưa lớn diện rộng.

Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó với bão số 12 (Fengshen) và mưa lũ sau bão.

Theo công điện, các địa phương ven biển phải rà soát, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, hướng dẫn ngư dân vào nơi tránh trú an toàn. Các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk được yêu cầu khẩn trương triển khai phương án phòng, tránh mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt đô thị.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 12 sắp vào thời điểm mạnh nhất giật cấp 13, gây mưa lớn diện rộng

Theo dự báo, bão số 12 gây mưa lớn kéo dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 20/10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 18,3 độ vĩ bắc - 115,9 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

dbqg-xtnd-20251020-1400.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xem chi tiết

Tin mới

Trước tình hình ảnh hưởng do mưa lũ, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã khẩn trương vào cuộc, họ không chỉ mang trên vai nhiệm vụ khôi phục điện, mà còn mang đến niềm tin và sự sẻ chia cho người dân vùng ngập tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc (tỉnh Thái Nguyên).