Bão số 12 sắp vào thời điểm mạnh nhất giật cấp 13, gây mưa lớn diện rộng

Theo dự báo, bão số 12 gây mưa lớn kéo dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 20/10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 18,3 độ vĩ bắc - 115,9 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,1 độ vĩ bắc - 112,6 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía bắc. Sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông là từ 16,5-20,5 độ vĩ bắc - 110,5-118,0 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với khu vực bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão đổi hướng do tương tác với không khí lạnh; di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ và có khả năng suy yếu. Đến 13h ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ vĩ bắc - 110,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm là từ 15,5-20,5 độ vĩ bắc - 109-115 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Dự báo trong 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ 10-15 km/giờ. Đến 13h ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ vĩ bắc - 108,2 độ kinh đông, trên đất liền khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Cường độ bão có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm là từ 14,5-19,0 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 113,0 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn). Cảnh báo trong 72 đến 84 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Về tác động của bão trên biển, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão cao 5-7 m; biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình và gió đông sau bão, từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng cao xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại các vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão; sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt là cấp 3.

