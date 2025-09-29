Hà Nội

Đà Lạt mùa hồng rực rỡ, du khách hóa cô thôn nữ giữa phố núi mộng mơ

Du lịch

Đà Lạt mùa hồng rực rỡ, du khách hóa cô thôn nữ giữa phố núi mộng mơ

Mùa hồng Đà Lạt chín rộ, sắc cam rực rỡ phủ khắp phố núi. Du khách ghé thăm dễ dàng hóa cô thôn nữ dịu dàng, ghi dấu khung hình mộng mơ mùa thu.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi Đà Lạt bước vào những ngày thu se lạnh, khung cảnh thành phố bỗng trở nên thơ mộng hơn bởi sắc cam ngọt ngào của những vườn hồng đang độ chín rộ. Ảnh Đồng Ngô
Từng chùm quả trĩu trịt, đỏ cam xen lẫn trong màu lá xanh, khẽ rung rinh trong gió, mang đến cho du khách cảm giác như lạc vào một bức tranh cổ tích. Ảnh Cậu Dũng
Đây cũng là thời điểm đẹp nhất để ghi lại những khung hình 'mùa hồng' một đặc sản rất riêng của phố núi vào dịp cuối năm. Ảnh Đồng Ngô
Tiết trời lúc này mát mẻ, nắng vàng dịu nhẹ, rất lý tưởng để du khách dạo bước trong những vườn hồng xanh mướt, ngắm nhìn từng trái chín đỏ căng mọng treo lấp lánh trên cành. Ảnh Đồng Ngô
Không chỉ trong vườn, sắc hồng còn xuất hiện khắp nơi, từ những homestay nhỏ xinh đến quán cà phê ven dốc, khiến bất cứ góc phố nào cũng trở thành khung hình đáng nhớ. Ảnh Đồng Ngô
Để có được những bức ảnh thật lung linh, du khách nên lựa chọn trang phục mang gam màu sáng hoặc pastel, giúp tôn lên vẻ rực rỡ của trái hồng cam cháy. Ảnh Cậu Dũng
Buổi sáng sớm là khoảng thời gian lý tưởng nhất để chụp ảnh, khi ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên từng tán cây và quả hồng, tạo nên khung cảnh vừa trong trẻo vừa lãng mạn. Ảnh Đồng Ngô
Thời tiết Đà Lạt đôi khi 'ẩm ương' bởi những cơn mưa bất chợt, do đó mang theo áo mưa mỏng hay ô gấp gọn cũng là điều cần thiết. Ảnh Đồng Ngô
Không chỉ để chụp ảnh, mùa hồng còn là dịp để du khách thưởng thức vị ngọt giòn của trái hồng tươi ngay tại vườn. Ảnh Đồng Ngô
Từ lâu, hồng Đà Lạt đã nổi tiếng bởi hương vị đặc trưng, khi ăn vừa dẻo vừa ngọt, lại có nhiều cách chế biến phong phú như hồng treo gió, hồng sấy dẻo, mứt hồng hay nước ép hồng. Ảnh Đồng Ngô
