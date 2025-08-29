Hà Nội

Sống Khỏe

Vài phút “ngược quy trình” cứu 3 mẹ con sản phụ sa dây rốn nguy kịch

Ca phẫu thuật được tiến hành trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng vài phút sau khi sản phụ nhập viện và chưa có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào.

Thúy Nga

Các bác sĩ khoa Sản 3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống 3 mẹ con sản phụ bị sa dây rốn cực nguy hiểm.

Đáng chú ý là ca phẫu thuật được tiến hành trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng vài phút sau khi sản phụ nhập viện và chưa có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào.

Khoảng 2h sáng ngày 24/8/2025, sản phụ P.T.N.A (22 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) mang song thai 36 tuần, được đưa vào viện trong tình trạng vỡ ối, cổ tử cung mở 3 cm, dây rốn sa giữa 2 chân của sản phụ, tim thai không nghe được trên máy Monitor, đặt đầu dò siêu âm thấy tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Nhận định đây là một trường hợp rất nguy cấp, nguy cơ tử vong cho thai nhi rất cao, đứng trước ranh giới giữa quy định và lương tâm, ekip trực đã quyết định đặt lương tâm và chuyên môn lên trên hết, bỏ qua thủ tục hành chính – đưa bệnh nhân thẳng vào phòng mổ.

3-me-con.jpg
Sau 5 phút nhập viện thai phụ đã được mổ khẩn cấp - Ảnh BVCC

Chỉ sau khoảng 5 phút kể từ khi sản phụ được đưa vào viện, ê-kíp gồm các bác sĩ Khoa Sản 3, Khoa Gây mê – Hồi sức, Khoa Sơ sinh được huy động, cùng phối hợp khẩn trương và sẵn sàng tiến hành phẫu thuật lấy thai cho sản phụ.

Ca phẫu thuật diễn ra chỉ trong khoảng 10 phút thành công, 2 bé gái chào đời an toàn, cân nặng mỗi bé đạt 2,6kg và được chuyển đến Khoa Nhi Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

3-me-con-4.jpg
3-me-con5.jpg
2 bé đã được cứu sống kịp thời - Ảnh BVCC

BS Hà Mạnh Hùng, Khoa Sản 3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết: Theo quy định chung của bệnh viện, khi sản phụ có chỉ định mổ lấy thai sẽ cần có mặt tại bệnh viện trước tối thiểu 4 tiếng để kịp khai thác bệnh sử, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để đảm bảo an toàn cho cuộc mổ.

Tuy nhiên với trường hợp bệnh nhân A., khi sản phụ được đưa đến bệnh viện đã ở trong tình trạng rất nguy hiểm, nếu chờ hoàn tất các thủ tục hành chính như thông lệ thì nguy cơ không cứu được thai nhi là rất lớn.

Vì vậy, ê-kíp trực của chúng tôi khi đó đã phải đưa ra quyết định “ngược quy trình nhưng đúng lương tâm” đó là thực hiện ca phẫu thuật tối khẩn cấp ngay khi bệnh nhân chưa kịp có giấy vào viện và cũng chưa thực hiện được bất kỳ xét nghiệm nào.

3-me-con-2.jpg
Thăm khám cho thai phụ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Đáng chú ý, sau khi ca mổ thành công, ê-kíp trực tiến hành khai thác tiền sử của người bệnh và hoàn thiện hồ sơ bệnh án mới bất ngờ phát hiện sản phụ có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm như tiền sản giật nặng, Basedown, đái tháo đường type II đang tiêm insulin nhưng không theo dõi sát trong 3 tháng gần đây.

Phát hiện này khiến cả kíp trực đều “toát mồ hôi” bởi nếu ca phẫu thuật không may có biến chứng, cả ê-kíp có thể sẽ phải đối diện với những rủi ro nghề nghiệp khó lường trước.

Hậu phẫu 5 ngày, tình trạng sức khoẻ của sản phụ ổn định và được cho xuất viện, 2 em bé tiếp tục được theo dõi tại Khoa Sơ sinh.

3-me-con-3.jpg
Kiểm tra vết mổ cho sản phụ trước khi xuất viện - Ảnh BVCC

Theo BS Hà Mạnh Hùng sa dây rốn là tình trạng dây rốn bị sa trước ngôi thai, có thể xảy ra lúc còn ối (sa dây rốn trong bọc ối) hay nguy hiểm hơn là sa dây rốn sau khi vỡ ối.

Đây là một tình trạng cấp cứu hàng đầu vì có thể gây suy thai cấp. Khi đó cuống rốn bị chèn ép giữa ngôi và thành chậu hông, hoặc sa ra ngoài âm đạo, việc cung cấp máu của dây rốn cho thai bị đình trệ.

Nếu không tiến hành mổ lấy thai khẩn, thai nhi có thể tử vong trong thời gian rất ngắn và nếu ca mổ chậm trễ, thai nhi có thể bị suy hô hấp hoặc tổn thương não do thiếu oxy.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo sản phụ khi mang thai cần thường xuyên đi khám thai định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để kịp thời theo dõi và có hướng điều trị phù hợp, nhất là những sản phụ đang mắc kèm các bệnh lý nền.

Đặc biệt, những trường hợp ối vỡ nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và cấp cứu kịp thời, tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

