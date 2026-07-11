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Sống Khỏe

Cứu sống trẻ sơ sinh nguy kịch nhờ hồi sức sơ sinh chuyên sâu

Một trẻ sơ sinh mắc tim bẩm sinh nặng đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cứu sống thành công sau 22 ngày điều trị tích cực.

Thúy Nga

Theo đó, bệnh nhi sinh đủ tháng, cân nặng 2.980g và được phát hiện mắc thông liên thất lỗ lớn ngay từ thời kỳ bào thai. Đây là một dị tật tim bẩm sinh có nguy cơ gây rối loạn huyết động nghiêm trọng sau sinh, đặc biệt khi xuất hiện tăng áp lực động mạch phổi.

Nhận định đây là trường hợp có nguy cơ rất cao, trước thời điểm sản phụ chuyển dạ, các bác sĩ Khoa Sản, Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Sơ sinh đã sẵn sàng hồi sức ngay tại phòng mổ.

Ngay sau khi cất tiếng khóc chào đời, trẻ nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp rất nặng với biểu hiện tím tái toàn thân, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) giảm sâu và nhịp tim chậm. Đây đều là những dấu hiệu báo động cho thấy trẻ đang trong tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Kết quả chụp X-quang cho thấy hình ảnh hai phổi mờ gần như hoàn toàn. Qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm và siêu âm tim, các bác sĩ xác định trẻ bị tăng áp lực động mạch phổi nặng trên nền tim bẩm sinh thông liên thất lỗ lớn. Đây là tình trạng có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước diễn biến nguy kịch của bệnh nhi, ê-kíp điều trị đã triển khai hồi sức tích cực ngay lập tức. Trẻ được chỉ định thở máy dao động tần số cao - một kỹ thuật hồi sức hô hấp chuyên sâu thường được áp dụng cho những trường hợp suy hô hấp nặng ở trẻ sơ sinh.

Song song với hỗ trợ hô hấp, các bác sĩ thực hiện nhiều biện pháp điều trị nhằm ổn định huyết động, cải thiện quá trình oxy hóa máu và kiểm soát tình trạng tăng áp lực động mạch phổi.

Theo các bác sĩ điều trị, đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp, đòi hỏi theo dõi liên tục và điều chỉnh phác đồ theo từng diễn biến lâm sàng. Các thông số của máy thở được thay đổi linh hoạt dựa trên tình trạng hô hấp thực tế của trẻ. Đồng thời, kết quả khí máu, phim X-quang phổi và siêu âm tim được đánh giá thường xuyên để đưa ra quyết định điều trị phù hợp nhất ở từng thời điểm.

Sau 22 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi có sự hồi phục ấn tượng. Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở với tiên lượng rất nặng, trẻ đã cai được hỗ trợ hô hấp, tự bú tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

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Hồi sức tích cực cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo kế hoạch điều trị, bệnh nhi sẽ tiếp tục được tái khám định kỳ để theo dõi diễn biến bệnh tim bẩm sinh và xây dựng phương án điều trị phù hợp trong thời gian tới.

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