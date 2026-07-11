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Sống Khỏe

Thay khớp gối toàn phần tái tạo chân biến dạng sau 14 năm di chứng tai nạn

Di chứng chấn thương nếu không điều trị đúng có thể dẫn đến thoái hóa khớp, biến dạng chi và mất chức năng vận động, ngay cả ở người trẻ.

Thúy Nga

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cách đây 14 năm, dù đã trải qua 4 lần phẫu thuật tại nhiều cơ sở y tế, ông N.S.T. (47 tuổi, Nam Định) vẫn phải sống chung với tình trạng chân co rút, biến dạng lệch trục và khuyết xương mâm chày nghiêm trọng.

Không chỉ chịu đựng những cơn đau kéo dài, người đàn ông còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Khi ông T. đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học quốc gia, Cơ sở Linh Đàm, các bác sĩ xác định đây là trường hợp rất phức tạp do nhiều lần phẫu thuật trước đó để lại di chứng nặng, kèm theo biến dạng khớp gối và khuyết hổng xương lớn.

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Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Huy Phương, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao cho biết, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật thay khớp gối toàn phần nhân tạo với hai mục tiêu quan trọng.

Thứ nhất là tái tạo toàn diện cấu trúc khớp gối, phục hồi trục chi và bù đắp phần xương mâm chày bị khuyết hổng lớn sau nhiều năm chấn thương.

Thứ hai là bảo tồn tối đa hệ thống dây chằng quanh khớp nhằm duy trì độ vững chắc của khớp gối sau phẫu thuật, tạo điều kiện để người bệnh sớm phục hồi chức năng vận động.

Theo TS.BS Nguyễn Huy Phương, đây là kỹ thuật có độ khó cao bởi không chỉ thay thế khớp bị hư hỏng mà còn phải xử lý đồng thời các biến dạng tồn tại suốt nhiều năm và khắc phục hậu quả của những lần phẫu thuật trước.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân -Ảnh BVCC

Kết quả phục hồi vượt ngoài mong đợi. Chỉ sau 5 ngày, ông N.S.T. đã có thể duỗi thẳng hoàn toàn khớp gối, đạt biên độ gấp khoảng 100 độ và tự đi lại trên đôi chân của mình mà không cần nẹp gối hay khung tập đi.

Đối với người bệnh, đó không chỉ là sự cải thiện về chức năng vận động mà còn là cơ hội trở lại cuộc sống bình thường sau hơn một thập kỷ chịu đựng đau đớn và hạn chế.

TS.BS Nguyễn Huy Phương cảnh báo, phần lớn các trường hợp thay khớp gối hiện nay vẫn gặp ở người cao tuổi do thoái hóa khớp theo tuổi tác. Tuy nhiên, những năm gần đây, số người trẻ bị thoái hóa khớp thứ phát sau chấn thương đang có xu hướng gia tăng.

Các chấn thương vùng khớp gối nếu không được điều trị đúng hoặc không phục hồi chức năng đầy đủ có thể dẫn đến lệch trục chi, biến dạng khớp, mất vững khớp, khuyết xương và thoái hóa sớm. Khi tổn thương kéo dài trong nhiều năm, việc điều trị sẽ trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi các kỹ thuật chuyên sâu và làm tăng chi phí cũng như thời gian phục hồi.

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Người bệnh đã có thể tự tin bước trên đôi chân của mình - Ảnh BVCC

Chuyên gia khuyến cáo, sau chấn thương, nếu xuất hiện các biểu hiện như đau khớp kéo dài, khớp biến dạng, hạn chế vận động, đi lại khó khăn hoặc chức năng khớp ngày càng suy giảm, người bệnh cần đến các cơ sở chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp bảo tồn chức năng khớp, hạn chế nguy cơ thoái hóa và tàn phế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở những người trong độ tuổi lao động.

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#Phẫu thuật thay khớp gối toàn phần #Phục hồi chức năng sau chấn thương #Biến dạng khớp gối lâu dài #Điều trị chấn thương khớp gối trẻ #Nguy cơ thoái hóa khớp do chấn thương

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