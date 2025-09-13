Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống người phụ nữ 61 tuổi ở Phú Thọ mắc u tuyến cận giáp

Bệnh nhân 61 tuổi tại Phú Thọ bị u tuyến cận giáp gây tăng canxi máu, nguy kịch vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật kịp thời.

Bình Nguyên

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa phẫu thuật cứu sống một nữ bệnh nhân 61 tuổi (Phú Thọ) bị tăng canxi máu nghiêm trọng do u tuyến cận giáp.

Người bệnh có tiền sử bướu nhân tuyến giáp, gần đây bị đau bụng vùng thượng vị, đau âm ỉ, buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, ăn uống kém, không khó thở, không sốt.

Người bệnh đi khám nhiều nơi, được chẩn đoán tăng huyết áp, polyp đại tràng, loét dạ dày, nhiễm khuẩn tiết niệu... đã điều trị bằng các thuốc hạ huyết áp, kháng sinh, giảm tiết acid dạ dày. Người bệnh được người nhà đưa đến Bệnh viện Bạch Mai vì đau đầu và mệt mỏi nhiều.

Bác sĩ Thảo siêu âm kiểm tra tuyến giáp cho bệnh nhân. Ảnh tienphong.vn
Bác sĩ Thảo siêu âm kiểm tra tuyến giáp cho bệnh nhân. Ảnh tienphong.vn

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, các bác sĩ phát hiện người bệnh có xét nghiệm canxi máu tăng rất cao nên đã cho chuyển lên Khoa Nội tiết-Đái tháo đường để điều trị. Các bác sĩ nghi ngờ tình trạng tăng canxi máu của người bệnh là do tăng nồng độ hormon tuyến cận giáp PTH.

Sau một loạt các xét nghiệm, siêu âm vùng cổ, chụp cắt lớp vi tính vùng cổ, “hung thủ” là 2 khối u tuyến cận giáp 2 bên được phát hiện. Do nồng độ Canxi máu quá cao (> 4 mmol./L), có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, rối loạn ý thức, thậm chí tử vong nên người bệnh được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Sau khi phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh chóng, các chỉ số trở về mức cho phép và được ra viện.

Theo các bác sĩ, u tuyến cận giáp gây tăng tiết hormone PTH bất thường. Hormone này làm rối loạn chuyển hóa canxi và phospho, khiến canxi trong máu tăng cao. Các tuyến cận giáp có kích thước rất nhỏ, nằm sau tuyến giáp nên khó phát hiện khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Chính vì vậy, bệnh thường bị nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường như sỏi thận, đau dạ dày, đau xương khớp do loãng xương, tiểu nhiều, hoặc đơn giản là tình trạng mệt mỏi.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyên Hà/Nguồn phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Các chuyên gia nội tiết khuyến cáo, không xem nhẹ các triệu chứng mệt mỏi kéo dài, đau xương, chuột rút, ăn uống kém. Người lớn tuổi, đặc biệt có tiền sử loãng xương, viêm loét dạ dày nên kiểm tra định kỳ chỉ số canxi và hormone tuyến cận giáp.

Việc phát hiện sớm giúp ngăn ngừa biến chứng suy thận, loãng xương, rối loạn nhịp tim, thậm chí tử vong.

Người dân tuyệt đối không nên tự ý sử dụng các loại thuốc lợi tiểu hoặc bổ sung canxi bởi có thể làm tình trạng tăng canxi máu trở nên nghiêm trọng hơn.

