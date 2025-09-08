Cứu sống hai mẹ con trong ca sản giật nguy kịch ở Thanh Hóa

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã cứu sống hai mẹ con trong ca sản giật nguy kịch.

Ngày 8/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa cứu sống hai mẹ con trong ca sản giật nguy kịch.

Theo thông tin, sản phụ B.T.T. (29 tuổi, trú tại xã Thọ Phú, Thanh Hóa) mang thai lần đầu sau nhiều năm mong chờ nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Ở tuần thai thứ 34, chị nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn dữ dội.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mổ lấy thai cấp cứu.

Được theo dõi tại khoa Thần kinh – Đột quỵ, bệnh nhân bất ngờ lên cơn co giật toàn thân. Đây là dấu hiệu chuyển từ tiền sản giật sang sản giật – một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm nhất, đe dọa trực tiếp tính mạng cả mẹ và con.

Nhận thấy tình trạng nguy cấp, lãnh đạo bệnh viện đã thực hiện hội chẩn khẩn cấp, có sự tham gia của Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cùng với đội ngũ y bác sĩ từ các khoa trọng yếu như Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức và Ngoại tổng hợp.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) não cho thấy sản phụ mắc hội chứng PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) – một biến chứng thần kinh cấp tính do huyết áp tăng quá cao, gây tổn thương não lan tỏa hai bên, có thể đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành các kỹ thuật chuyên môn và thực hiện phẫu thuật mổ lấy thai cấp cứu ngay lập tức.

Ca mổ diễn ra thành công nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa ê-kíp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Phụ sản.

Ngay sau đó, bé trai sơ sinh được chuyển sang Bệnh viện Nhi để chăm sóc đặc biệt. Rất may mắn, em bé không cần thở máy, chỉ cần hỗ trợ hô hấp.

Còn sản phụ được chuyển về khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị sản giật và tổn thương não. Nhờ phác đồ điều trị tích cực, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định và hồi phục tốt.

Hiện, cả mẹ và bé đã khỏe mạnh, được xuất viện trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ.