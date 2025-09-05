Cứu sống người đàn ông ngừng tim gần 40 phút

Một bệnh nhân nam 49 tuổi vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cứu sống ngoạn mục sau khi bị ngừng tim, ngừng thở gần 40 phút.

Ngày 4/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân N.M.T. (49 tuổi, phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh) ngừng tim gần 40 phút khi đang chơi Pickleball.

Trước đó, ngày 26/8, Khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân N.M.T. (49 tuổi, trú tại phường Thành Sen) trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng thở và ngừng tim.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trong lúc chơi Pickleball, anh T. đột ngột ngã xuống sân. Ngay lập tức, những người chơi cùng tiến hành ép tim tại chỗ và gọi xe cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, các nhân viên y tế tiếp tục ép tim liên tục. Sau khoảng 25 phút, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Viết Hải thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh SKĐS

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức cấp cứu với các biện pháp: Ép tim, bóp bóng, đặt nội khí quản và sốc điện liên tục. Sau 15 phút nỗ lực, nhịp tim bệnh nhân trở lại. Ngay sau đó, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa và chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Anh T. lập tức được chuyển sang đơn vị Tim mạch can thiệp để chụp mạch và đặt stent mạch vành cấp cứu.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng sốc nặng, hôn mê sâu. Tại đây, anh T. được điều trị tích cực với lọc máu liên tục, thở máy, sử dụng các thuốc vận mạch và trợ tim. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh kết nối hệ thống Tele-ICU với Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tối ưu hóa phác đồ điều trị.

Sau 9 ngày chăm sóc, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, tỉnh táo và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh kết nối hội chẩn Tele-ICU với Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh SKĐS

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Viết Hải – Trưởng khoa Hồi sức tích cực, yếu tố quyết định ca cứu sống hy hữu này chính là việc ép tim kịp thời tại chỗ, cùng sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng giữa các khoa và sự hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên.

Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi có thể phục hồi hoàn toàn sau ngừng tuần hoàn kéo dài nhờ sơ cứu kịp thời và sự phối hợp chuyên môn hiệu quả giữa các khoa trong bệnh viện.