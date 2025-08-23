Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống người bệnh sau 5 lần ngừng tim, đặt stent qua 2 giờ cam go

Ca can thiệp căng thẳng và đầy khó khăn, thách thức, các bác sĩ vừa đảm bảo duy trì nhịp tim, vừa can thiệp đặt stent để tái thông mạch vành.

Thúy Nga - Bác sĩ Nguyễn Thành Đô

Vừa qua, các bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc và khoa Nội Tim Mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp điều trị thành công, cứu sống bệnh nhân nam 45 tuổi sau 5 lần ngừng tim.

Theo đó, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam, 45 tuổi, được người dân đưa đến trong tình trạng choáng, ngất tại ven đường, sau khi chơi thể thao.

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc triển khai cấp cứu, ổn định hô hấp, tuần hoàn, thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Hình ảnh điện tâm đồ cho thấy bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp. Hội chẩn cùng bác sĩ chuyên khoa tim mạch, thống nhất chẩn đoán và quyết định can thiệp mạch vành khẩn cấp để tái thông mạch cấp cứu người bệnh.

ngung-tim-1.jpg
Bác sĩ thực hiện can thiệp mạch vành cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong phòng can thiệp, bệnh nhân liên tục ngừng tim, rung thất, nguy cơ tử vong rất cao. Nhưng các bác sĩ và kỹ thuật viên không ngừng nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng, thay phiên ép tim, bóp bóng, sốc điện ngoài lồng ngực và tiến hành chụp mạch vành.

Ca can thiệp căng thẳng và đầy khó khăn, thách thức, các bác sĩ vừa đảm bảo duy trì nhịp tim cho bệnh nhân, vừa phải nhanh chóng can thiệp đặt stent để tái thông mạch vành mới có thể cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sau 2h nỗ lực không ngừng nghỉ, các bác sĩ, kỹ thuật viên vỡ òa hạnh phúc trong khoảnh khắc can thiệp thành công giành lại sự sống cho người bệnh.

Mặc dù can thiệp thành công, bệnh nhân vẫn ở trong tình trạng nguy kịch: rối loạn nhịp còn nặng, có dấu hiệu phù não do ngừng tuần hoàn liên tiếp.

Bệnh nhân lập tức được chuyển về khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, khởi động phác đồ an thần, chống phù não, chống loạn nhịp, chống đông và được theo dõi chặt chẽ.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh, các rối loạn nhịp đã hoàn toàn ổn định, không ghi nhận tổn thương não hay phù não.

ngung-tim.jpg
BSCKI Hà Đình Nghị, Trưởng khoa Nội Tim mạch chụp cùng bệnh nhân trước khi xuất viện - Ảnh BVCC

Ngày bệnh nhân xuất viện, niềm vui tràn ngập cả khoa, gia đình và các bác sĩ trao nhau những cái bắt tay, nụ cười. Bản thân bệnh nhân cũng vô cùng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa đã không quản ngại khó khăn, vẫn kiên quyết giành giật lại sự sống cho bệnh nhân, để một lần nữa anh được tiếp tục sống, được trở về với gia đình.

Cứu sống bệnh nhân sau 5 lần ngừng tuần hoàn là một minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực can thiệp tim mạch và hồi sức cấp cứu ngày càng tiến bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Bằng chuyên môn vững vàng, sự tận tâm, kiên định, không bỏ cuộc trong trận chiến sinh – tử, những người thầy thuốc đã và đang dành tất cả nỗ lực để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Bác sĩ Nguyễn Thành Đô (Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn)

#ngừng tim #rung thất #nguy cơ tử vong rất cao #ép tim #bóp bóng #sốc điện

Sống Khỏe

