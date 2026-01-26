Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống cụ bà 90 tuổi mắc bướu giáp lớn chèn ép khí quản

Nhờ kỹ thuật phẫu thuật chính xác và chăm sóc hậu phẫu tốt, cụ bà 90 tuổi đã thoát khỏi nguy cơ tắc nghẽn khí quản do bướu lớn, sẵn sàng xuất viện.

Bình Nguyên

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai - 2 đã phẫu thuật thành công ca bướu giáp kích thước lớn gây chèn ép khí quản, đe dọa suy hô hấp cho cụ bà 90 tuổi.

Cụ bà N.T.T. (90 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, cảm giác vướng nghẹn vùng cổ tăng dần. Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân có bướu giáp kích thước lớn. Khối u phát triển xâm lấn, chèn ép làm hẹp lòng khí quản, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng suy hô hấp cấp.

TS.BS Trương Thiết Dũng – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đồng Nai - 2 thăm hỏi và tư vấn cho người nhà cách chăm sóc cụ bà sau phẫu thuật. Ảnh dongnaicdc.vn

TS.BS Trương Thiết Dũng – Giám đốc chuyên môn bệnh viện, người trực tiếp phẫu thuật cho cụ bà cho biết, đối với bệnh nhân cao tuổi, chức năng tim phổi và các cơ quan đều đã suy giảm, khả năng dung nạp thuốc gây mê và chịu đựng cuộc mổ kém hơn nhiều so với người trẻ. Nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch, hô hấp trong và sau mổ là rất cao.

Tuy nhiên, nếu không can thiệp, khối bướu sẽ tiếp tục chèn ép gây tắc nghẽn đường thở, đe dọa trực tiếp tính mạng bệnh nhân. Đứng trước tình thế cấp thiết, đặc biệt là bệnh nhân lớn tuổi, bệnh viện đã hội chẩn đa chuyên khoa (Ngoại khoa, Nội khoa và Gây mê hồi sức) để xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu nhất.

Theo TS.BS Dũng, thách thức lớn nhất là phải giải phóng khối u lớn đang chèn ép chặt vào khí quản và các mạch máu lớn vùng cổ, đồng thời phải đảm bảo thời gian mổ ngắn nhất để giảm gánh nặng cho sức khỏe người bệnh. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ê-kíp gây mê hồi sức trong việc kiểm soát chỉ số sinh hiệu, các bác sĩ đã tiến hành bóc tách tỉ mỉ khối bướu. Ca mổ diễn ra an toàn, khối bướu được loại bỏ trọn vẹn, giải phóng hoàn toàn sự chèn ép khí quản mà không gây tổn thương cơ quan lân cận.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức và theo dõi đặc biệt. Nhờ kỹ thuật mổ ít xâm lấn và quy trình chăm sóc hậu phẫu chặt chẽ, sức khỏe cụ bà hồi phục tốt, tình trạng khó thở chấm dứt hoàn toàn, bệnh nhân đã có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, bướu nhân tuyến giáp là bệnh lý phổ biến. Người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi không nên chủ quan khi thấy vùng cổ to lên bất thường hoặc có dấu hiệu nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng. Khi có dấu hiệu này cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời sẽ giúp quá trình phẫu thuật nhẹ nhàng hơn, hạn chế tối đa biến chứng và rủi ro do tuổi tác.

