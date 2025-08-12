Cứu sống bệnh nhân 44 tuổi chửa ngoài tử cung vỡ, trụy mạch

Ngày 12/8, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, mới đây các bác sĩ Khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản đã kịp thời phẫu thuật cứu sống chị H. (44 tuổi, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) bị chửa ngoài tử cung vỡ gây trụy mạch.

Trước đó, chị H. bị chậm kinh 5 ngày, thử que HCG dương tính. Khoảng 30 phút trước khi nhập viện, chị xuất hiện đau bụng dữ dội vùng hạ vị, choáng váng, vã mồ hôi. Gia đình lập tức đưa chị đến Trung tâm Y tế.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bụng người bệnh mềm nhưng chướng, ấn hạ vị đau chói, phản ứng rõ. Siêu âm phát hiện nhiều dịch tự do trong ổ bụng, xét nghiệm beta HCG dương tính, huyết áp tụt xuống 80/50 mmHg. Chẩn đoán xác định: Chửa ngoài tử cung vỡ, trụy mạch.

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu, cắt khối chửa ngoài tử cung và cầm máu, đồng thời lấy ra gần 600ml máu trong ổ bụng người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định, tiếp tục được theo dõi tại phòng hậu phẫu – Khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

BSCKII Hà Thị Hải Hường, Trưởng khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản kiểm tra cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BSCKII Hà Thị Hải Hường, Trưởng khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản khuyến cáo: "Chửa ngoài tử cung là tình trạng nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần đi khám ngay khi có dấu hiệu chậm kinh, đau bụng bất thường hoặc ra máu âm đạo để được chẩn đoán sớm”.