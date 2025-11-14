Cứu sống bé trai sinh non 36 tuần mắc teo ruột non hiếm gặp

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận một bé trai, sinh non 36 tuần, nặng 2220 gram, nhập viện trong tình trạng bụng chướng, có khối thoát vị rốn.

Sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là trường hợp trẻ sinh non, thoát vị cuống rốn kèm dị tật teo ruột non, chỉ định phẫu thuật điều trị sau khi ổn định tình trạng nội khoa ở trẻ sơ sinh non tháng tại khoa Sơ sinh. Ê-kíp phẫu thuật đã xử trí thoát vị cuống rốn và làm hậu môn tạm, đảm bảo lưu thông tiêu hóa cho bé.

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhi. Ảnh Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Sau phẫu thuật, bé được chăm sóc tích cực tại khoa Sơ sinh, thở máy hỗ trợ hô hấp, nuôi ăn hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch, dùng kháng sinh, đồng thời được điều chỉnh rối loạn đông máu, điện giải, toan kiềm. Nhờ được theo dõi sát và điều trị tích cực, tình trạng bé dần ổn định, cai được máy thở, bắt đầu bú sữa, tăng cân tốt.

Trải qua gần 1 tháng điều trị, bé đã dần hồi phục về tâm vận của một trẻ sơ sinh bình thường cũng như vết mổ đã khô. Bé được xuất viện trong tình trạng ổn định, bụng mềm, bú tốt và tăng cân đều.

Trường hợp bé T. thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ Khoa sơ sinh và Khoa Ngoại Tổng hợp trong chẩn đoán, xử trí và chăm sóc hậu phẫu, giúp bé vượt qua giai đoạn khó khăn và hồi phục tốt sau điều trị.

Theo bác sĩ, teo ruột non là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, trong đó một đoạn ruột bị tắc hoặc không thông hoàn toàn, khiến trẻ không tiêu hóa được dinh dưỡng ngay sau sinh. Thoát vị cuống rốn là tình trạng một phần ruột hoặc gan chui ra ngoài qua rốn và được bao bọc bởi một lớp màng mỏng. Hai dị tật này khi cùng xuất hiện sẽ làm trẻ nguy kịch sớm sau sinh, cần được phát hiện, phẫu thuật kịp thời để bảo toàn tính mạng và chức năng tiêu hóa cũng như sự phát triển phù hợp ở trẻ sinh non.