Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống bé trai sinh non 36 tuần mắc teo ruột non hiếm gặp

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa điều trị thành công bé trai sinh non 36 tuần mắc teo ruột non kèm thoát vị cuống rốn.

Bình Nguyên

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận một bé trai, sinh non 36 tuần, nặng 2220 gram, nhập viện trong tình trạng bụng chướng, có khối thoát vị rốn.

Sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là trường hợp trẻ sinh non, thoát vị cuống rốn kèm dị tật teo ruột non, chỉ định phẫu thuật điều trị sau khi ổn định tình trạng nội khoa ở trẻ sơ sinh non tháng tại khoa Sơ sinh. Ê-kíp phẫu thuật đã xử trí thoát vị cuống rốn và làm hậu môn tạm, đảm bảo lưu thông tiêu hóa cho bé.

2.jpg

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhi. Ảnh Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Sau phẫu thuật, bé được chăm sóc tích cực tại khoa Sơ sinh, thở máy hỗ trợ hô hấp, nuôi ăn hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch, dùng kháng sinh, đồng thời được điều chỉnh rối loạn đông máu, điện giải, toan kiềm. Nhờ được theo dõi sát và điều trị tích cực, tình trạng bé dần ổn định, cai được máy thở, bắt đầu bú sữa, tăng cân tốt.

Trải qua gần 1 tháng điều trị, bé đã dần hồi phục về tâm vận của một trẻ sơ sinh bình thường cũng như vết mổ đã khô. Bé được xuất viện trong tình trạng ổn định, bụng mềm, bú tốt và tăng cân đều.

Trường hợp bé T. thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ Khoa sơ sinh và Khoa Ngoại Tổng hợp trong chẩn đoán, xử trí và chăm sóc hậu phẫu, giúp bé vượt qua giai đoạn khó khăn và hồi phục tốt sau điều trị.

Theo bác sĩ, teo ruột non là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, trong đó một đoạn ruột bị tắc hoặc không thông hoàn toàn, khiến trẻ không tiêu hóa được dinh dưỡng ngay sau sinh. Thoát vị cuống rốn là tình trạng một phần ruột hoặc gan chui ra ngoài qua rốn và được bao bọc bởi một lớp màng mỏng. Hai dị tật này khi cùng xuất hiện sẽ làm trẻ nguy kịch sớm sau sinh, cần được phát hiện, phẫu thuật kịp thời để bảo toàn tính mạng và chức năng tiêu hóa cũng như sự phát triển phù hợp ở trẻ sinh non.

#bé trai sinh non #teo ruột non #thoát vị cuống rốn #điều trị thành công

Bài liên quan

Sống Khỏe

Điều trị thành công ca bệnh whitmore nguy hiểm ở trẻ 4 tuổi

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa điều trị thành công ca bệnh whitmore nguy hiểm ở trẻ 4 tuổi. 

Mới đây, Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi D.A.K. (4 tuổi, ở phường Tân Mai, Nghệ An) mắc bệnh whitmore, còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Theo gia đình, khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, trẻ sốt cao theo cơn, kèm sưng đau vùng mang tai phải. Dù được điều trị tại nhà và sau đó tại trung tâm y tế nhưng tình trạng không cải thiện. Trẻ được chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng sốt cao kéo dài, sưng đau dữ dội vùng mang tai phải.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Điều trị thành công ca bệnh suy tim nặng ở trẻ em theo phác đồ mới

Bệnh nhi 11 tuổi bị suy tim cấp rất nặng, EF chỉ còn 18% vừa được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn điều trị thành công.

Bệnh nhi nhập Khoa Nhi Tim Mạch và Khớp, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng suy tim cấp rất nặng, khó thở, men tim tăng, EF chỉ còn 18%.

Qua thăm khám, X-quang tim phổi, điện tâm đồ, siêu âm tim và xét nghiệm men tim, các bác sĩ xác định đây là bệnh cơ tim giãn - nguyên nhân hàng đầu gây suy tim mạn ở trẻ em, tiên lượng nặng. Căn bệnh này có thể do đột biến gen (30–50%), rối loạn chuyển hóa (acid béo, ty thể, glycogen), thiếu vi chất (Thiamin, Selenium, Carnitine), nhiễm độc chất/thuốc (doxorubicin, cyclophosphamide) hoặc sau viêm cơ tim.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé trai sinh non 32 tuần vượt qua nguy cơ suy hô hấp

Trẻ sinh non thường mắc phải các bệnh lý sơ sinh nguy hiểm như hội chứng suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh, hạ thân nhiệt, vàng da nặng, các bệnh lý về tim.

Các bác sĩ khoa Nhi - Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa nỗ lực cứu sống và nuôi dưỡng thành công bé trai sinh non ở tuần thai thứ 32, nặng 1,9 kg bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Một ngày sau khi nhập viện tại khoa Sản - Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ để theo dõi và dưỡng thai, thai phụ N.T.K.N. (33 tuổi, sinh sống tại TP Cần Thơ) mang thai 32 tuần 3 ngày có dấu hiệu đau bụng kèm theo ra huyết âm đạo.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới