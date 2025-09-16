Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Điều trị thành công ca bệnh suy tim nặng ở trẻ em theo phác đồ mới

Bệnh nhi 11 tuổi bị suy tim cấp rất nặng, EF chỉ còn 18% vừa được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn điều trị thành công.

Bình Nguyên

Bệnh nhi nhập Khoa Nhi Tim Mạch và Khớp, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng suy tim cấp rất nặng, khó thở, men tim tăng, EF chỉ còn 18%.

Qua thăm khám, X-quang tim phổi, điện tâm đồ, siêu âm tim và xét nghiệm men tim, các bác sĩ xác định đây là bệnh cơ tim giãn - nguyên nhân hàng đầu gây suy tim mạn ở trẻ em, tiên lượng nặng. Căn bệnh này có thể do đột biến gen (30–50%), rối loạn chuyển hóa (acid béo, ty thể, glycogen), thiếu vi chất (Thiamin, Selenium, Carnitine), nhiễm độc chất/thuốc (doxorubicin, cyclophosphamide) hoặc sau viêm cơ tim.

Tiến triển của X-quang tim phổi sau 7 ngày điều trị. Ảnh BV

Tiến triển của X-quang tim phổi sau 7 ngày điều trị. Ảnh BV

Việc tìm căn nguyên gây bệnh rất quan trọng cho tiên lượng và điều trị bệnh. Vì vậy, bên cạnh các xét nghiệm cơ bản, các bác sĩ đã chủ động làm các xét nghiệm hiện đại như panel gen và MSMS ((Mass Spectrometry/Mass Spectrometry) là một phương pháp xét nghiệm sử dụng kỹ thuật khối phổ song song để sàng lọc các bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh ở trẻ sơ sinh) nhằm loại trừ các nguyên nhân di truyền và chuyển hóa.

Ca bệnh suy tim nặng ở trẻ em đã được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn điều trị thành công bằng phác đồ điều trị suy tim mới theo ESC (Hiệp hội Tim mạch châu Âu) 2021, AHA (Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ) 2023.

Tiến triển của siêu âm tim phổi sau 10 ngày điều trị. Ảnh BV

Tiến triển của siêu âm tim phổi sau 10 ngày điều trị. Ảnh BV

Sau khi cấp cứu cho bệnh nhân qua giai đoạn suy tim sung huyết cấp, các bác sĩ đã áp dụng phác đồ nền trong điều trị suy tim mạn cho trẻ theo guideline ESC 2021, AHA 2023 gồm 3 nhóm thuốc tác động vào tam trục thần kinh – hormon, giúp cắt đứt vòng xoắn bệnh lý: Ức chế men chuyển (ACEi)/ARNI; Kháng aldosteron (MRA); Chẹn beta giao cảm (BB).

Đặc biệt, thuốc chẹn beta giao cảm chỉ được khởi trị khi bệnh nhi đã hết giai đoạn sung huyết, bắt đầu với liều rất thấp, tăng dần từng bước nhỏ đến liều tối ưu. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ theo dõi sát các chỉ số huyết áp, mạch, điện giải và chức năng thận để đảm bảo an toàn.

Nhờ điều trị đúng thời điểm và kiểm soát chặt chẽ, bệnh nhi cải thiện rõ rệt (với EF lúc ra viện là 30%), ổn định và ra viện sau 10 ngày điều trị.

#Suy tim nặng #trẻ em #điều trị thành công #phác đồ mới #Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn #suy tim

Bài liên quan

Sống Khỏe

Trẻ em tiếp xúc nhiều với màn hình điện thoại, máy tính tác hại thế nào?

Nghiện màn hình gây ra nhiều vấn đề ở trẻ nhỏ như ngôn ngữ kém phát triển, giảm khả năng chú ý, béo phì, mất ngủ…

Ánh sáng xanh từ màn hình từ smartphone, máy tính bảng... có thể ức chế sản xuất melatonin, một hormone quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ, khiến trẻ khó ngủ, ngủ không sâu giấc, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch công bố mới đây cho thấy, trẻ em dành quá nhiều thời gian ngồi trước màn hình, dù là điện thoại hay tivi, sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến tim và rối loạn chuyển hóa.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Suy tim biểu hiện của nhiều bệnh lý tim mạch

Sự hỗ trợ, theo dõi từ gia đình cùng với nhân viên y tế đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Hỏi: Người nhà tôi mệt mỏi, khó thở đi khám được phát hiện suy tim. Tôi nghe nói suy tim có thể kiểm soát được nếu người bệnh tuân thủ đúng phác đồ điều trị và có lối sống lành mạnh, mong KH&ĐS chỉ dẫn?

Nguyễn Thị An (Hà Nội)

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phù quanh mắt cá chân có phải dấu hiệu của bệnh tim?

Phù quanh mắt cá chân vào buổi tối là biểu hiện của tình trạng giữ muối nước và thường là dấu hiệu của suy tim bên phải

Hỏi: Tôi bị phù chân khi đứng và đau buốt, tối lại đỡ, có người nói do bệnh mạch máu không biết có đúng không? Tôi phải làm gì?

Lê Thị Phượng (Hà Nội)

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới