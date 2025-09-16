Điều trị thành công ca bệnh suy tim nặng ở trẻ em theo phác đồ mới

Bệnh nhi 11 tuổi bị suy tim cấp rất nặng, EF chỉ còn 18% vừa được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn điều trị thành công.

Bệnh nhi nhập Khoa Nhi Tim Mạch và Khớp, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng suy tim cấp rất nặng, khó thở, men tim tăng, EF chỉ còn 18%.

Qua thăm khám, X-quang tim phổi, điện tâm đồ, siêu âm tim và xét nghiệm men tim, các bác sĩ xác định đây là bệnh cơ tim giãn - nguyên nhân hàng đầu gây suy tim mạn ở trẻ em, tiên lượng nặng. Căn bệnh này có thể do đột biến gen (30–50%), rối loạn chuyển hóa (acid béo, ty thể, glycogen), thiếu vi chất (Thiamin, Selenium, Carnitine), nhiễm độc chất/thuốc (doxorubicin, cyclophosphamide) hoặc sau viêm cơ tim.

Tiến triển của X-quang tim phổi sau 7 ngày điều trị. Ảnh BV

Việc tìm căn nguyên gây bệnh rất quan trọng cho tiên lượng và điều trị bệnh. Vì vậy, bên cạnh các xét nghiệm cơ bản, các bác sĩ đã chủ động làm các xét nghiệm hiện đại như panel gen và MSMS ((Mass Spectrometry/Mass Spectrometry) là một phương pháp xét nghiệm sử dụng kỹ thuật khối phổ song song để sàng lọc các bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh ở trẻ sơ sinh) nhằm loại trừ các nguyên nhân di truyền và chuyển hóa.

Ca bệnh suy tim nặng ở trẻ em đã được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn điều trị thành công bằng phác đồ điều trị suy tim mới theo ESC (Hiệp hội Tim mạch châu Âu) 2021, AHA (Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ) 2023.

Tiến triển của siêu âm tim phổi sau 10 ngày điều trị. Ảnh BV

Sau khi cấp cứu cho bệnh nhân qua giai đoạn suy tim sung huyết cấp, các bác sĩ đã áp dụng phác đồ nền trong điều trị suy tim mạn cho trẻ theo guideline ESC 2021, AHA 2023 gồm 3 nhóm thuốc tác động vào tam trục thần kinh – hormon, giúp cắt đứt vòng xoắn bệnh lý: Ức chế men chuyển (ACEi)/ARNI; Kháng aldosteron (MRA); Chẹn beta giao cảm (BB).

Đặc biệt, thuốc chẹn beta giao cảm chỉ được khởi trị khi bệnh nhi đã hết giai đoạn sung huyết, bắt đầu với liều rất thấp, tăng dần từng bước nhỏ đến liều tối ưu. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ theo dõi sát các chỉ số huyết áp, mạch, điện giải và chức năng thận để đảm bảo an toàn.

Nhờ điều trị đúng thời điểm và kiểm soát chặt chẽ, bệnh nhi cải thiện rõ rệt (với EF lúc ra viện là 30%), ổn định và ra viện sau 10 ngày điều trị.