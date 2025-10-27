Hà Nội

Sống Khỏe

Bé trai sinh non 32 tuần vượt qua nguy cơ suy hô hấp

Trẻ sinh non thường mắc phải các bệnh lý sơ sinh nguy hiểm như hội chứng suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh, hạ thân nhiệt, vàng da nặng, các bệnh lý về tim.

Thúy Nga

Các bác sĩ khoa Nhi - Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa nỗ lực cứu sống và nuôi dưỡng thành công bé trai sinh non ở tuần thai thứ 32, nặng 1,9 kg bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Một ngày sau khi nhập viện tại khoa Sản - Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ để theo dõi và dưỡng thai, thai phụ N.T.K.N. (33 tuổi, sinh sống tại TP Cần Thơ) mang thai 32 tuần 3 ngày có dấu hiệu đau bụng kèm theo ra huyết âm đạo.

Các bác sĩ sản khoa sau khi thăm khám phát hiện thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ, dọa sinh non nên lập tức chuyển đến phòng sinh với sự phối hợp của ê-kíp khoa Nhi sẵn sàng hỗ trợ hồi sức sơ sinh.

Gần 30 phút trong phòng sinh, bé trai được sinh ra ở tuần thai thứ 32, nặng 1,9 kg trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu suy hô hấp: Khóc yếu, thở co lõm ngực, tím tái toàn thân, trương lực cơ yếu, chỉ số Apgar thấp.

Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ khoa Nhi đã tiến hành bóp bóng qua mặt nạ hỗ trợ hô hấp, sau 5 phút bé đã hồng hào trở lại và được chuyển ngay đến Đơn nguyên sơ sinh thuộc khoa Nhi - Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ.

so-sinh-9517.jpg
Chăm sóc cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Tại đây, bé được các bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ nằm lồng ấp, thở áp lực dương liên tục qua đường mũi (CPAP) để điều trị suy hô hấp, kiểm soát thân nhiệt, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, kháng sinh và cho ăn sữa mẹ sớm.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, bé ngưng tất cả các can thiệp y tế, tự thở, tự bú sữa mẹ tốt. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được dự kiến xuất viện sau 14 ngày điều trị.

Theo BS.CKI Phạm Thanh Huy, Phó Trưởng khoa Nhi, người trực tiếp cứu sống và điều trị bé, trẻ sinh ra có tuổi thai dưới 37 tuần (dưới 9 tháng) là trẻ sinh non. Những bé này khi sinh ra thường nhẹ cân, các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là phổi của bé còn non yếu, chưa trưởng thành nên thường mắc phải các bệnh lý sơ sinh nguy hiểm như hội chứng suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh, hạ thân nhiệt, vàng da nặng, các bệnh lý về tim, viêm ruột,...

Nếu không được chăm sóc đặc biệt, trẻ sẽ suy hô hấp, suy tuần hoàn, kém phát triển về thể chất, trí tuệ, thậm chí là tử vong.

Các thai phụ trước và trong giai đoạn mang thai cần tiêm ngừa đầy đủ, theo dõi thai kỳ đúng lịch hẹn của bác sĩ, kiểm soát các bệnh lý trong khi mang thai như huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, cường giáp…

Mẹ bầu cũng cần theo dõi các cử động thai thường xuyên và đến ngay bệnh viện khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra huyết âm đạo, chóng mặt, dọa sinh non, khung chậu hẹp... để được xử trí kịp thời, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé’, BS.CKI Phạm Thanh Huy khuyến cáo.

Sống Khỏe

Thiếu i-ốt gây dị tật bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ ở trẻ nhỏ

Phụ nữ mang thai, cho con bú là nhóm cần được đặc biệt chú ý, vì nhu cầu i-ốt của họ cao gấp gần 1,5–2 lần người bình thường để đáp ứng cho cả mẹ và thai nhi.

I-ốt là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc sản xuất hormone tuyến giáp – thyroxine (T4) và triiodothyronine (T3).

Hai hormone này điều hòa hầu hết các hoạt động của cơ thể, từ trao đổi chất, tăng trưởng, phát triển trí tuệ, thần kinh và thể chất, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Sống Khỏe

Cứu song thai từ trong bụng mẹ và cuộc chiến giành sự sống sinh non

Một kết thúc trọn vẹn cho hành trình dài đằng đẵng, từ lúc tưởng chừng không thể níu giữ được thai nhi đến những khó khăn trong quá trình điều trị thai non.

Hơn 3 tháng giành giật sự sống cho song thai trong bụng mẹ

Mang thai đã là một hành trình nhiều thử thách. Với chị N.T.X (28 tuổi), hành trình ấy càng gian nan hơn khi mang song thai chung 1 bánh rau – 2 buồng ối, thai kỳ luôn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Sống Khỏe

Cứu sản phụ Hàn Quốc chuyển dạ sinh non tại Khánh Hòa

Trường hợp sản phụ Hàn Quốc chuyển dạ sinh non tại Khánh Hòa đã nhận được sự can thiệp nhanh chóng, cứu sống bé sơ sinh chỉ 1,3kg.

Chuyển dạ sinh non - tình huống khẩn cấp

10h30, ngày 24/8/2025, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp nhận một trường hợp cấp cứu đặc biệt, sản phụ người Hàn Quốc mang thai 27 tuần 5 ngày, nhập viện trong tình trạng chuyển dạ sinh non, tiền sản giật nặng, kèm theo có vết mổ cũ lấy thai trước đó. Đây là tình huống cấp cứu khẩn cấp trong sản khoa, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và bé.

