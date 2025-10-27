Bé trai sinh non 32 tuần vượt qua nguy cơ suy hô hấp

Các bác sĩ khoa Nhi - Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa nỗ lực cứu sống và nuôi dưỡng thành công bé trai sinh non ở tuần thai thứ 32, nặng 1,9 kg bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Một ngày sau khi nhập viện tại khoa Sản - Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ để theo dõi và dưỡng thai, thai phụ N.T.K.N. (33 tuổi, sinh sống tại TP Cần Thơ) mang thai 32 tuần 3 ngày có dấu hiệu đau bụng kèm theo ra huyết âm đạo.

Các bác sĩ sản khoa sau khi thăm khám phát hiện thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ, dọa sinh non nên lập tức chuyển đến phòng sinh với sự phối hợp của ê-kíp khoa Nhi sẵn sàng hỗ trợ hồi sức sơ sinh.

Gần 30 phút trong phòng sinh, bé trai được sinh ra ở tuần thai thứ 32, nặng 1,9 kg trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu suy hô hấp: Khóc yếu, thở co lõm ngực, tím tái toàn thân, trương lực cơ yếu, chỉ số Apgar thấp.

Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ khoa Nhi đã tiến hành bóp bóng qua mặt nạ hỗ trợ hô hấp, sau 5 phút bé đã hồng hào trở lại và được chuyển ngay đến Đơn nguyên sơ sinh thuộc khoa Nhi - Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ.

Chăm sóc cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Tại đây, bé được các bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ nằm lồng ấp, thở áp lực dương liên tục qua đường mũi (CPAP) để điều trị suy hô hấp, kiểm soát thân nhiệt, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, kháng sinh và cho ăn sữa mẹ sớm.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, bé ngưng tất cả các can thiệp y tế, tự thở, tự bú sữa mẹ tốt. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được dự kiến xuất viện sau 14 ngày điều trị.

Theo BS.CKI Phạm Thanh Huy, Phó Trưởng khoa Nhi, người trực tiếp cứu sống và điều trị bé, trẻ sinh ra có tuổi thai dưới 37 tuần (dưới 9 tháng) là trẻ sinh non. Những bé này khi sinh ra thường nhẹ cân, các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là phổi của bé còn non yếu, chưa trưởng thành nên thường mắc phải các bệnh lý sơ sinh nguy hiểm như hội chứng suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh, hạ thân nhiệt, vàng da nặng, các bệnh lý về tim, viêm ruột,...

Nếu không được chăm sóc đặc biệt, trẻ sẽ suy hô hấp, suy tuần hoàn, kém phát triển về thể chất, trí tuệ, thậm chí là tử vong.